Games New Releases: Βρες εδώ τις HOT κυκλοφορίες του Δεκεμβρίου

Έφτασε το τέλος άλλης μιας χρονιάς γεμάτης games αλλά και ένα ζευγάρι νέων κονσολών για να… αποχαιρετήσουν το 2020 με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Παρότι, παραδοσιακά, ο Δεκέμβριος δεν συνηθίζεται να είναι ένας από τους «ισχυρότερους» μήνες όλης της χρονιάς -όσον αφορά στις νέες κυκλοφορίες- φέτος έγινε μια εξαίρεση. Ένας τίτλος που περιμέναμε για πολλά χρόνια έφτασε επιτέλους στα χέρια μας, ενώ πριν από εκείνον, μια ευχάριστη και άκρως καλοδεχούμενη έκπληξη ήρθε αρκετά νωρίς μέσα στον μήνα. Το καλύτερο είναι πως πέρα από τα δύο αυτά games, κυκλοφόρησε λίγο-πολύ κάτι για κάθε γούστο, οπότε ας ρίξουμε μια πιο αναλυτική ματιά στα μεγαλύτερα παιχνίδια του Δεκεμβρίου.

Empire of Sin

(PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC)

“Merry Christmas, ya filthy animal” είναι μερικές λέξεις που πολλοί έχουν συνδέσει με τα Χριστούγεννα χάρη στο “Μόνος στο Σπίτι”. Ο γκάνγκστερ που πρωταγωνιστούσε στην ψεύτικη ταινία εντός της ταινίας ίσως και να ήταν έμπνευση για την περίοδο κυκλοφορίας του Empire of Sin, ενός παιχνιδιού που επίσης έχει να κάνει με γκάνγκστερς – συγκεκριμένα, συμμορίες του Σικάγο κατά τη δεκαετία του 1920 και την εποχή της ποτοαπαγόρευσης.

Ελέγχοντας έναν από τους 14 πραγματικούς και φανταστικούς γκάνγκστερς, διευθύνεις τη συμμορίας σου και διαλέγεις τα κατάλληλα άτομα για την κατάλληλη δουλειά, ώστε να χτίσεις την αυτοκρατορία σου… σφαίρα-σφαίρα. Ο John Romero, συν-δημιουργός του Doom, ηγείται της προσπάθειας και αυτό φαίνεται εύκολα στο αποτέλεσμα. Συνδυάζοντας στοιχεία στρατηγικής, turn-based μάχης και διαχείρισης πόρων, το μίγμα μηχανισμών του Empire of Sin συναρπάζει και πλαισιώνεται από έναν άκρως ατμοσφαιρικό κόσμο από τον οποίο δε θα θέλετε να βγείτε.

Immortals: Fenyx Rising

(PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, PC)

Τι συμβαίνει όταν το βασίλειο των θεών δέχεται επίθεση; Ο Όλυμπος κινδυνεύει όταν μια κατάρα κι ένας εκδικητικός τιτάνας απειλούν τους θεούς και πλέον, η μοίρα τους κρίνεται από τον Fenyx. Ο Προμηθέας βλέπει πολλά στον νεαρό θνητό – ίσως και τη σωτηρία του Ολύμπου – και προσπαθεί να πείσει τον Δία για τις ικανότητές του και τη χρησιμότητά του στην επερχόμενη μάχη με τον τιτάνα Τυφώνα.

Συνδυάζοντας έναν τεράστιο, ανοιχτό κόσμο με την πλούσια ελληνική μυθολογία, το Immortals: Fenyx Rising έχει ήδη άκρως ενδιαφέροντα θεμέλια. Πάνω σε αυτά, προσθέτει έξυπνη και στρατηγική μάχη με όπλα και ειδικές ικανότητες, παρόμοια με αυτή που βρίσκουμε σε παιχνίδια δράσης όπως Assassin’s Creed Odyssey, όπως και γρίφους μαζί με εξερεύνηση του κόσμου. Τέλος, ο… άσσος στο μανίκι του είναι η σχεδόν κωμική αλληλεπίδραση μεταξύ του αλυσοδεμένου Προμηθέα και του Δία που δεν μπορεί να παραμείνει συγκεντρωμένος αν δεν βλέπει δράση, και τον δυστυχή Fenyx να βρίσκεται ανάμεσα στους δύο. Μια μαγευτική περιπέτεια στην αρχαία Ελλάδα, το Immortals: Fenyx Rising είναι μια από τις όμορφες εκπλήξεις της χρονιάς.

Morbid: The Seven Acolytes

(PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC)

Τέρατα από τα όνειρα του Lovecraft, δράση που σε κάνει να νιώθεις σφαγέας δαιμόνων, βάθος gameplay που θα σε κάνει να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Με λίγα λόγια, αυτό είναι το Morbid: The Seven Acolytes, ένας τίτλος από μικρό στούντιο ανάπτυξης με μεγάλες προσδοκίες. Ο τρόμος που περιμένει σε κάθε γωνιά απαιτεί αντανακλαστικά και καλό εξοπλισμό, απαιτώντας από τον παίκτη τόσο καλή διαχείριση ενέργειας μέσα στις μάχες όσο και καλή προετοιμασία πριν από αυτές. Ένα action RPG με προοπτική από πάνω προς τα κάτω για πλήρη εικόνα του πεδίου μάχης, το Morbid: The Seven Acolytes δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο για κάθε gamer που μεγάλωσε παίζοντας Diablo.

Puyo Puyo Tetris 2

(PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Switch)

Όταν ενώνονται δύο από τα πιο διασκεδαστικά και διαχρονικά puzzle games, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι εξαιρετικό. Το Puyo Puyo Tetris 2 προσφέρει τη δυνατότητα να παίξει κάποιος ξεχωριστά είτε το Puyo Puyo είτε το Tetris. Στο Puyo Puyo, σκοπός είναι να συνδυαστούν τέσσερα ίδιου χρωματισμού Puyos για να εξαφανιστούν από την οθόνη του παίκτη, κι αντίστοιχα στο πασίγνωστο Tetris, να ολοκληρωθούν οριζόντιες γραμμές από τουβλάκια για να συμβεί το ίδιο. Τα δύσκολα αρχίζουν όταν τα δύο παιχνίδια γίνονται ένα και πλέον πρέπει να σκέφτεστε διπλά οτιδήποτε έρχεται στην μεριά σας! Πέρα από το Story Mode που μπορεί να απολαύσει κανείς μόνος, υπάρχουν φυσικά επιλογές για παιχνίδι με άλλους παίκτες online, όπου η αδρεναλίνη σίγουρα θα… χτυπήσει κόκκινο!

Cyberpunk 2077

(PlayStation 4, Xbox One, PC)

Η στιγμή που τεράστιο μέρος της gaming κοινότητας περίμενε, επιτέλους έφτασε. Μετά από χρόνια αναμονής και μερικές αναβολές κυκλοφορίας, το Cyberpunk 2077 βρίσκεται στα χέρια εκατομμυρίων παικτών που ήδη χάθηκαν στην Night City. Εμπνευσμένο από το ομώνυμο επιτραπέζιο παιχνίδι ρόλων, το Cyberpunk 2077 μεταφέρει τον παίκτη σε ένα δυστοπικό μέλλον όπου σχεδόν όλοι έχουν κάποιο ρομποτικό μέλος ή μεταλλάχθηκαν πλήρως σε cyborgs, με πολλούς να αναρωτιούνται πού βρίσκεται η γραμμή μεταξύ ανθρώπου και ρομπότ.

Ένας από αυτούς είναι ο V, ο πρωταγωνιστής του παιχνιδιού που άθελά του βρίσκεται μπλεγμένος και εξαρτημένος από την τεχνολογία καθώς ξετυλίγει ένα κουβάρι που θα τον φέρει αντιμέτωπο με πολύ δύσκολες επιλογές – κάποιες από αυτές, θα κρίνουν και το μέλλον της μεγαλούπολης. Στη Night City, είσαι όποιος θέλεις: ήρωας ή εγκληματίας, μισθοφόρος ή πιστός σύντροφος, τσιράκι των μεγαλοεταιρειών ή ο χειρότερος εφιάλτης τους. Από το στούντιο που δημιούργησε το The Witcher III: Wild Hunt έρχεται άλλο ένα παιχνίδι δράσης και ρόλων που χαρίζει στον παίκτη ελευθερία στην παραμετροποίηση δυνάμεων και χαρακτήρα, όπως και πάμπολλες λύσεις σε κάθε πρόβλημα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει. Παίξε ως ο απόλυτα αθόρυβος δολοφόνος ή μην πειράξεις ούτε τρίχα του εχθρού. Αν δεν είσαι… της υπομονής, πάρε το κατάνα και τα όπλα σου και μην αφήσεις τίποτα όρθιο στο διάβα σου. Σαμουράι, η Night City σε περιμένει.

* Το παιχνίδι λειτουργεί σε PlayStation 5 και Xbox Series X. Αναμένεται αναβάθμιση για πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων τους εντός του 2021.

MXGP 2020

(PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC)

Οι βρώμικες πίστες σε περιμένουν άλλη μια φορά! Το MXGP 2020 φέρνει ένα ανανεωμένο Career Mode, περιλαμβάνοντας 68 επίσημους αναβάτες και επιτρέποντάς σου να διαγωνιστείς στις κατηγορίες MX2 και MXGP με τα δεδομένα του 2020. Δημιούργησε την ομάδα motocross των ονείρων σου και κυριάρχησε στο χώμα με στυλ, κάνοντας κόλπα και άλματα για να εντυπωσιάσεις το κοινό.

Για τους λάτρεις της σειράς, χαρούμενα νέα είναι το νέο Track Editor, μέσω του οποίου μπορείς να φτιάξεις βήμα-βήμα τη δική σου πίστα και να εκτελέσεις τα κόλπα που πάντα ονειρευόσουν δίχως περιορισμούς. Κι αν θες κάτι πιο δομημένο, το Playground mode είναι εκεί για σένα, δίνοντάς σου μια τεράστια… παιδική χαρά εμπνευσμένη από τα Νορβηγικά φιορδ όπου μπορείς όχι μόνο να εξασκείσαι ελεύθερα, αλλά και να δημιουργήσεις διαδρομές τοποθετώντας checkpoints στο έδαφος και να προκαλέσεις άλλους παίκτες για τον καλύτερο χρόνο.

Override 2: Super Mech League

(PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, PC)

Εντυπωσιακά και άκρως επικίνδυνα ρομπότ αναζητούν πιλότο – πληροφορίες εντός! Το Override: Super Mech League 2 χτίζει επί του προκατόχου του και προσφέρει ακόμη πιο εκρηκτικές και φαντασμαγορικές μάχες μεταξύ γιγαντιαίων ρομπότ. Πάρε μέρος στα Mech Leagues και σκαρφάλωσε στον βαθμολογικό πίνακα πολεμώντας σε αρένες του μέλλοντος, ειδικά κατασκευασμένες για να φιλοξενούν την… καταστροφή που φέρνουν τα mechs, κάθε ένα εκ των οποίων έχει τις δικές του κινήσεις, δυνάμεις και Ultimates για να απολαμβάνεις την ποικιλία εκτελώντας τους αντιπάλους σου.

Αν τα καταφέρνεις περίφημα μόνος, τότε είναι ευκαιρία να ανταγωνιστείς άλλους παίκτες, online ή τοπικά, σε μια πληθώρα από δημιουργικά modes που δεν επικεντρώνονται απαραίτητα στη μάχη, αλλά θέτουν και δευτερεύοντες στόχους. Έχεις τα φόντα να γίνεις ο διασημότερος πιλότος;