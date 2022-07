Οκτώ εφαρμογές (apps) για κινητά Android εντόπισε ένας ειδικός ασφαλείας από τη Γαλλία, ο Μαξίμ Ινγκράο, τα οποία περιέχουν malware, δηλαδή κακόβουλο λογισμικό που μπορεί να υποκλέπτει δεδομένα και έτσι καλεί όσους τις έχουν να τις απεγκαταστήσουν άμεσα.

Οι εφαρμογές εντοπίστηκαν να περιέχουν το κακόβουλο λογισμικό Autolycos, το οποίο χρησιμεύει για υποκλοπή δεδομένων, σύμφωνα με τον Μαξίμ Ινγκράο, ο οποίος αναφέρει ότι η Google καθυστέρησε 6 μήνες να τις αφαιρέσει από το Play Store των android κινητών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται, επίσης, ότι οι συγκεκριμένες 8 εφαρμογές είχαν πάνω από 2 εκατομμύρια downloads. Είναι οι:

Found new family of malware that subscribe to premium services 👀



8 applications since June 2021, 2 apps always in Play Store, +3M installs 💀💀



No webview like #Joker but only http requests



Let’s call it #Autolycos 👾#Android #Malware #Evina pic.twitter.com/SgTfrAOn6H