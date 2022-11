Είστε tech freak και λατρεύετε τη φωτογραφία. Ένα καλό πλάνο, ένα εντυπωσιακό story, μια κρυστάλλινη αποτύπωση της στιγμής για το άλμπουμ των αναμνήσεών σας, είναι πάντα εκείνο που σας ενδιαφέρει.

Πόσοι από εμάς όταν έρθει η στιγμή να σκεφτούμε την αγορά κινητού δεν έχουμε κάτσει να «διαβάσουμε» τις προδιαγραφές της φωτογραφίας; Όποιος σηκώσει το χέρι του και πει ότι δεν τον ενδιαφέρει η κάμερα του κινητού του γιατί δεν κάνει post ή δεν ανεβάζει stories… χμ… λέει ψέματα, sorry (not sorry).

Κινητό που μας αξίζει είναι κινητό που θα έχει super κάμερα, διάρκεια «ζωής» και θα φορτίζει γρήγορα. HUAWEI Mate 50 Pro: όλα συνοψίζονται σε αυτό. Στο κινητό θρύλο που επιστρέφει και φέρνει την επανάσταση με την κάμερα μεταβλητού διαφράγματος! Το Mate 50 Pro έρχεται να ταράξει τα νερά και να αλλάξει τα δεδομένα.

10 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου HUAWEI Mate, το HUAWEI Mate 50 Pro έρχεται να ανοίξει νέους δρόμους στους χρήστες που ξέρουν τι θέλουν και έχουν απαιτήσεις από τη συσκευή που θα κρατούν στα χέρια τους.

Ήδη από τις 31 Οκτωβρίου έχει ξεκινήσει η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη ναυαρχίδα της HUAWEI !

Το HUAWEI Mate 50 Pro είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας και στη φωτογραφία εν κινήσει. Δεν είναι τυχαία άλλωστε η βαθμολογία 149 (η υψηλότερη που έχει δοθεί ποτέ) από το DXOMARK: το HUAWEI Mate 50 Pro είναι το smartphone με την καλύτερη κάμερα.

Είναι γεγονός πως φέρνει την επανάσταση στις κάμερες των smartphones, ενσωματώνοντας, για πρώτη φορά, τη λειτουργία του μεταβλητού και ρυθμιζόμενου διαφράγματος! Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Με κομψό και εξαιρετικά ανθεκτικό σχεδιασμό, μπαταρία που… κρατάει και γρήγορη φόρτιση, το κινητό θρύλος της HUAWEI έχει αυτό που λέμε «όλο το πακέτο».

Με την πρωτοποριακή κάμερα Ultra Aperture 50MP με μεταβλητό, ρυθμιζόμενο, διάφραγμα 10 επιπέδων, οι λάτρεις της φωτογραφίας θα μπορούν να αποτυπώνουν εξαιρετικά πορτρέτα, διατηρώντας τέλειους τους τόνους του δέρματος, πανέμορφα εφέ, μαγευτικά και ζωντανά τοπία. Μπορούν, επίσης, να έχουν υπέροχες λήψεις σε macro επίπεδο με ευκρινές προσκήνιο, αλλά και με φυσικό θολό φόντο, καθώς και εξαιρετικές φωτογραφίες χαμηλού φωτισμού – ακόμη και σε σκοτεινές συνθήκες, χάρη στην προηγμένη νυχτερινή λειτουργία.

Για πρώτη φορά, το HUAWEI Mate 50 Pro χρησιμοποιεί τον κομψό, ανάγλυφο σχεδιασμό Clous de Paris στον δακτύλιο της κάμερας, κάνοντάς το πανέμορφο ακόμα και στην τελευταία λεπτομέρεια.

Το νέο smartphone της HUAWEI είναι το πρώτο που λειτουργεί με EMUI 13, το οποίο βελτιστοποιεί τις καθημερινές αλληλεπιδράσεις με εύκολη πλοήγηση μόνο με ένα άγγιγμα. Κι αν είστε… επιρρεπείς στα ατυχήματα (ατζαμήδες μπορεί να σας αποκαλούν οι φίλοι σας), με το HUAWEI Mate 50 Pro δεν θα έχετε αυτό το άγχος. Γιατί είναι ανθεκτικό στο νερό, ακόμη και σε βάθος 6 μέτρων. Στη δε έκδοση vegan leather, το HUAWEI Mate 50 Pro διαθέτει γυαλί οθόνης “Kunlun Glass”, αυξάνοντας στο έπακρο την ανθεκτικότητα στις πτώσεις, με την αντοχή του να πιστοποιείται με πέντε αστέρια από την ελβετική SGS!

Λίγα (not) λόγια για το HUAWEI Mate 50 Pro

To HUAWEI Mate 50 Pro διαθέτει μια πρωτοποριακή κάμερα διαφράγματος Ultra Aperture 50MP με ρυθμιζόμενο φυσικό διάφραγμα 10 επιπέδων, το οποίο ενσωματώνει βασικές εξελίξεις στο οπτικό σύστημα, τη μηχανική δομή, την τεχνολογία απεικόνισης και την επεξεργασία εικόνας. Το έξυπνο διάφραγμα προσαρμόζεται στη λειτουργία Αυτόματης Λήψης, ώστε να ταιριάζει με οποιαδήποτε σκηνή και λήψη, ενώ η μετάβαση στη λειτουργία Professional επιτρέπει στους χρήστες να ρυθμίζουν χειροκίνητα το βάθος πεδίου και τον βαθμό θαμπώματος.

Το προηγμένο υλικό και οι ενσωματωμένοι αλγόριθμοι βελτιώνουν ακόμα περισσότερο τη λήψη στατικής εικόνας. Η κάμερα Ultra Aperture είναι εξοπλισμένη με μεγάλο διάφραγμα f/1.4, που συνεργάζεται με τη λειτουργία XD Fusion Pro για να ρυθμίσει τη φωτεινότητα της εικόνας, τις λεπτομέρειες φωτός και σκιάς, καθώς και να τελειοποιήσει το contrast. Η νυχτερινή λειτουργία καταγράφει φωτογραφίες με ιδιαίτερα ευδιάκριτες φωτεινές και σκοτεινές περιοχές, ακόμα και σε περιβάλλοντα με χαμηλό φωτισμό. Η λειτουργία πορτρέτου εφαρμόζει φυσικό θόλωμα φόντου για να κάνει το θέμα να ξεχωρίζει από το περιβάλλον του. Η περισκοπική κάμερα τηλεφακού υποστηρίζει εύρος ζουμ έως και 200X, φέρνοντας ακόμα και τις πιο μακρινές σκηνές, ακριβώς μπροστά στα μάτια σας.

Η ευρυγώνια μακρο-κάμερα μεγεθύνει τις λεπτομέρειες, παρουσιάζοντας πτυχές επιπέδου χιλιοστού και σταγονίδια δροσιάς, με εξαιρετική ευκρίνεια. Το HUAWEI Mate 50 Pro υποστηρίζει, επίσης, ευρείας κλίμακας λήψη βίντεο και macro picture-in-picture (PiP) για την ακριβέστερη καταγραφή κινούμενων σκηνών.

Ποιότητα και κομψότητα

Το HUAWEI Mate 50 Pro χρησιμοποιεί για πρώτη φορά, τον κομψό, ανάγλυφο σχεδιασμό Clous de Paris στον σχεδιασμό της κάμερας.

Διατίθεται σε δύο εκδόσεις με διαφορετικά υλικά στην πίσω επιφάνεια: μια με κάλυμμα από γυαλί και μία με κάλυμμα από vegan δέρμα.

Η έκδοση με γυαλί διατίθεται σε ασημί και μαύρο χρώμα, τα οποία δίνουν στο τηλέφωνο ένα ξεχωριστό, κομψό φινίρισμα.

Η vegan δερμάτινη έκδοση διατίθεται σε πορτοκαλί χρώμα, είναι εμπνευσμένη από την ακτινοβόλο ηλιοφάνεια και είναι επιπλέον εξοπλισμένη με γυαλί οθόνης Kunlun Glass. Το γυαλί Kunlun αποτελείται από δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων κρύσταλλα επιπέδου νανομέτρων, αποτέλεσμα ενέσεων σύνθετων ιόντων, που το καθιστούν ανθεκτικό σε πτώσεις.

Το Kunlun Glass είναι πιστοποιημένο με 5 αστέρια για την αντοχή του, από την ελβετική SGS. Αυτό καθιστά την ειδική πορτοκαλί vegan δερμάτινη έκδοση του Mate 50 Pro, το πρώτο smartphone που λαμβάνει αυτήν την πιστοποίηση, σηματοδοτώντας άλλη μία πρωτοπορία της HUAWEI στον τομέα της επιστήμης των υλικών. Το νέο κορυφαίο smartphone της HUAWEI διακρίνεται επίσης για την αντοχή του στο νερό, με βαθμολογία IP68, έως και 6 μέτρα βάθος, κάνοντας το ιδιαίτερα ανθεκτικό στο νερό και την σκόνη.

Ισχυρή απόδοση

Το HUAWEI Mate 50 Pro διαθέτει τεχνολογία αιχμής που ενισχύει σημαντικά την απόδοσή του. Το SuperHold εκχωρεί έξυπνα μνήμη για να εξασφαλίσει απρόσκοπτη εκτέλεση πολλαπλών εργασιών. Το SuperRender μειώνει την κατανάλωση ενέργειας μέσω inter-frame pixel-level πρόβλεψης, διατηρώντας σταθερό σε υψηλούς ρυθμούς καρέ και αποτρέποντας την υπερθέρμανση.

Το SuperStorage αφαιρεί διπλότυπα αρχεία με ανεπαίσθητο τρόπο και συμπιέζει εφαρμογές που χρησιμοποιούνται σπάνια. Αυτό διατηρεί έως και 20 GB χώρου (σε τηλέφωνο με 256 GB ROM), αφήνοντας περισσότερο χώρο για φωτογραφίες και βίντεο.

Μια ακόμα πρωτοποριακή λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας επιτρέπει την ενίσχυση της λειτουργίας SuperEnergy όταν η στάθμη της μπαταρίας πέσει στο 1%, υποστηρίζοντας τρεις ώρες αναμονής ή 12 λεπτά κλήσης.

Πρώτη φορά EMUI 13

Το HUAWEI Mate 50 Pro είναι το πρώτο που λειτουργεί με EMUI 13, το οποίο βελτιστοποιεί τις καθημερινές αλληλεπιδράσεις με εύκολη πλοήγηση, μόνο με ένα άγγιγμα. Το SuperHub επιτρέπει στους χρήστες να αποθηκεύουν προσωρινά εικόνες, έγγραφα και κείμενα και να τα μοιράζονται, με δωρεάν και εύκολες μεταφορές αρχείων μεταξύ εφαρμογών και συσκευών.

Τα ολοκληρωμένα χαρακτηριστικά απορρήτου και ασφάλειας χαρίζουν μία ξέγνοιαστη εμπειρία χρήσης. Το Κέντρο Απορρήτου καταγράφει όλη τη συμπεριφορά των εφαρμογών που έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο.

Το Κέντρο Ασφαλείας παρακολουθεί τη δραστηριότητα σε κλείδωμα εφαρμογών, θυρίδα αποθήκευσης κωδικών πρόσβασης, ασφάλεια αρχείων, εύρεση συσκευής και πολλά άλλα, έτσι ώστε να εντοπίζει τυχόν μη φυσιολογικές δραστηριότητες και να μοιράζεται τις κατάλληλες συστάσεις προστασίας συσκευών. Το HUAWEI Mate 50 Pro υποστηρίζει, επίσης, την Προστασία Απορρήτου Εικόνας. Έτσι, όταν κοινοποιείται μια εικόνα, το τηλέφωνο διαγράφει αυτόματα ευαίσθητες πληροφορίες, όπως η τοποθεσία και η ώρα.

Google Apps μέσω Gspace

Όπως το HUAWEI nova 10 έτσι και το HUAWEI Mate 50 Pro, όπως και κάθε συσκευή τηλεφώνου HUAWEI, διαθέτει το AppGallery, μέσω του οποίου ο χρήστης έχει πρόσβαση σε όλες τις δημοφιλείς εφαρμογές, όπως WhatsApp, Viber, Instagram, Facebook Messenger, TikTok.

Γιατί τόσο το HUAWEI nova 10 όσο και το HUAWEI Mate 50 Pro δεν υστερούν στο software, παρά τις προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει η εταιρεία τα τελευταία χρόνια. Το οικοσύστημα HMS της HUAWEI έχει αναπτυχθεί εντυπωσιακά και εξελίσσεται συνεχώς για να προσφέρει ανώτερες δυνατότητες χαρτογράφησης και πλοήγησης, αναζήτησης, αλληλογραφίας και αγορών στους χρήστες σε πολλές συσκευές.

Στην Ελλάδα, το HMS οικοσύστημα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, όπως μεταξύ άλλων, υπηρεσίες τραπεζών (Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank), παραγγελία φαγητού (e-Food, BOX), εύρεσης ταξί (Taxiplon), πάροχοι κινητής τηλεφωνίας (Cosmote, Vodafone, Wind) και λειτουργίες με σύστημα πληρωμών, όπως το ”My Alpha Wallet”, ενώ εμπλουτίζεται διαρκώς για να προσφέρει μία προηγμένη εμπειρία χρήσης. Επίσης, στο κομμάτι των πληρωμών το AppGallery διαθέτει διεθνή εφαρμογές NFC πληρωμών και mobile banking, όπως την Curve και Revolut.

Όσον αφορά στις υπηρεσίες της Google, που γίνεται πολύς λόγος, και εδώ υπάρχει λύση και είναι απλή για κάθε χρήστη. Μέσα από το AppGallery, ο χρήστης μπορεί να κατεβάσει την 3rd party εφαρμογή Gspace, να την ανοίξει και μέσα από εκεί έχει όλες τις εφαρμογές που χρειάζεται στο κινητό του. Η εφαρμογή Gspace δεν έχει διαφημίσεις και μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει εφαρμογές και υπηρεσίες της Google, όπως το YouTube, Gmail, Google Maps, Google Docs, Google Sheets και Google Drive.

Και αφού μάθατε για τη σούπερ κάμερα, την εντυπωσιακή ταχύτητα φόρτισης και όλα τα καλά που φέρνει στη ζωή σας το HUAWEI Mate 50 Pro, μια σημαντική υπενθύμιση πριν κάνετε την επιλογή σας: κυκλοφορεί σε μαύρο και ασημί χρώμα, ενώ η έκδοση vegan leather διατίθεται σε πορτοκαλί.

Όσοι ενδιαφέρονται για το νέο HUAWEI Mate 50 Pro μπορούν να επισκεφτούν τα sites των επίσημων συνεργατών της Huawei, Κωτσόβολος, Public, Mediamarkt, Γερμανός, ή την ιστοσελίδα, της εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της HUAWEI, καθώς και το Facebook, το Instagram και το HUAWEI Community.