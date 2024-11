New games alert! Οι νέοι τίτλοι που περιμένουμε πώς και πώς!

Με το βλέμμα στραμμένο στα Χριστούγεννα, λογικά θα αναρωτιέσαι αν έχει μείνει κάτι άλλο από πλευράς κυκλοφοριών video games για τη φετινή χρονιά. Ε, λοιπόν εν αντιθέσει με τα προηγούμενα χρόνια που ο Δεκέμβριος αποτελούσε ως επί το πλείστον «νεκρή» περίοδο, ναι, φέτος έχουμε τίτλους που θα κάνουν την εμφάνισή τους τον τελευταίο μήνα του χρόνου. Και τι τίτλους…

Το gaming, βλέπεις, σιγά-σιγά προσαρμόζεται στις επιταγές των καιρών και πλέον ο Δεκέμβριος αποτελεί μήνα τον οποίο οι εταιρείες σπεύδουν να εκμεταλλευτούν με κυκλοφορίες… λουκούμι εν όψει των εορτών – περίοδος κατά την οποία όλοι μας βρίσκουμε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο λίγο περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Έλα να δούμε παρέα λοιπόν ποιοι τίτλοι παιχνιδιών κάνουν ντεμπούτο τον Δεκέμβριο, έτσι ώστε να προετοιμαστείς και να τους υποδεχθείς καταλλήλως.

Fantasian Neo Dimension (5 Δεκεμβρίου / PlayStation, Xbox, Switch, PC)

Αν είσαι λάτρης των JRPG και των κυκλοφοριών της Square Enix στο πλαίσιο του είδους, τότε το Fantasian NeoDimension δεν πρόκειται να σε αφήσει ασυγκίνητο. Ουσιαστικά πρόκειται για την επανακυκλοφορία του Fantasian του 2021 (είχε κυκλοφορήσει αποκλειστικά σε συσκευές Apple μέσω Apple Arcade) με καλύτερα γραφικά, βελτιωμένο gameplay και αγγλικό voice acting. Το στόρι του είναι πολύ ενδιαφέρον με τον πρωταγωνιστή να υποφέρει από αμνησία και να περιπλανιέται σε διάφορους κόσμους αναζητώντας πληροφορίες για το παρελθόν του. Το δε gameplay ενσωματώνει όλα όσα θα περίμενες από ένα τυπικό JRPG με ενδιαφέροντες μηχανισμούς, πλήθος side quests, έναν υπέροχο κόσμο προς εξερεύνηση, καλογραμμένους χαρακτήρες και απολαυστικές μάχες.

Marvel Rivals (6 Δεκεμβρίου / PlayStation, Xbox, PC)

Τι κι αν η αγορά είναι γεμάτη από hero shooters; Η NetEase ετοιμάζεται να ρίξει στη μάχη ακόμα ένα, μόνο που το Marvel Rivals έχει – μάλλον – τον τρόπο για να ξεχωρίσει αφού όπως γίνεται αντιληπτό κι από τον τίτλο του, έχει τις πλάτες της Marvel. Το στόρι του περιστρέφεται γύρω από μία μάχη μεταξύ του Doctor Doom και του Doom 2099 με τη σύγκρουση να δημιουργεί νέους κόσμους στους οποίους όλως τυχαίως βρίσκονται heroes και villains από όλο το multiverse. Ετοιμάσου για ένα 6v6 third-person shooter λοιπόν με πλήθος playable χαρακτήρων, μηχανισμούς που ενισχύουν τη μεταξύ τους συνεργασία και πεδία μάχης που μεταβάλλονται γέρνοντας την πλάστιγγα υπέρ της μίας ή της άλλης πλευράς. Πάρε τους φίλους σου και ξεκινήστε!

Indiana Jones and the Great Circle (9 Δεκεμβρίου / Xbox, PC)

Ό,τι και να πούμε για το Indiana Jones and the Great Circle θα ‘ναι λίγο. Πρόκειται για μία από τις πιο φιλόδοξες και πολυσυζητημένες κυκλοφορίες της Microsoft και μία – προσωρινή – αποκλειστικότητα του Xbox που οι κάτοχοι της κονσόλας περιμένουν πώς και πώς. Ο τίτλος που έχει αναπτυχθεί από τη MachineGames με την υπογραφή της Bethesda, θέλει τον θρυλικό αρχαιολόγο που ενσαρκώνει ο αιώνιος έφηβος Harrison Ford να αναζητά το μυστήριο που περιβάλλει μία σειρά από τοποθεσίες οι οποίες δημιουργούν έναν τέλειο κύκλο στον χάρτη. Τα γεγονότα του παιχνιδιού εκτυλίσσονται μεταξύ των ταινιών Raiders of the Lost Ark και The LastCrusade με το gameplay να θυμίζει έντονα Uncharted, αν και σε πρώτο πρόσωπο. Ανυπομονούμε!

Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind (10 Δεκεμβρίου / PlayStation, Xbox, Switch, PC)

Αν μεγάλωσες με τους Power Rangers, τότε ετοιμάσου για ένα beat ‘em up που θα σε μεταφέρει αυτοστιγμεί στην παιδική σου ηλικία. Το Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind θα φέρει τους Power Rangersαντιμέτωπους με μία νέα, ρομποτική έκδοση της νέμεσής τους, Rita. Η Robo Rita ετοιμάζεται να ταξιδέψει πίσω στον χρόνο προκειμένου να συμμαχήσει με τον νεότερό της εαυτό και να εξολοθρεύσει μια για πάντα τους Power Rangers και όπως αντιλαμβάνεσαι οι τελευταίοι οφείλουν να τη σταματήσουν. Φουλ 90ίλα με τα σχεδιασμένα στο χέρι γραφικά του παιχνιδιού να υιοθετούν αισθητική pixel art, ακατάπαυστη δράση με άπειρο ξύλο, σκηνικά βγαλμένα από την ιστορική σειρά και σπέσιαλ bonus, οι Dinozords!

Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered (10 Δεκεμβρίου / PlayStation, Xbox, Switch, PC)

Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ενδεχομένως να θυμούνται έστω και αμυδρά το Legacy of Kain. Επρόκειτο για μια σειρά της Crystal Dynamics που είχε κάνει την εμφάνισή της το 1996, για να ακολουθήσουν τα Soul Reaver και Soul Reaver 2 το 1999 και το 2001. Ε, αυτά τα δύο παιχνίδια ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν εκ νέου σε remastered εκδοχές από την Aspyr. Ο Raziel θα έρθει αντιμέτωπος με τον αδελφό του, Kain, για άλλη μία φορά έπειτα από την προδοσία του τελευταίου, στο πλαίσιο δύο τίτλων που δίνουν μεγάλη έμφαση στην εξερεύνηση και τα παζλ. Στις 10 Δεκεμβρίου θα έχεις μία ευκαιρία να θυμηθείς τους λόγους για τους οποίους τα Legacy of Kain είχαν αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές 25 χρόνια πριν.