Η Sony Corp την τιμή του πολυαναμενόμενου Playstation 5, το οποίο θα αρχίσει να διατίθεται από τις 12 Νοεμβρίου.

Το θα κοστίζει 499,99 δολάρια και 399,99 για την έκδοση που δε θα παίρνει δίσκο.

Η ανακοίνωση της τιμής της νέας κονσόλας από τη Sony θέτει το πλαίσιο ενός ανταγωνισμού μέχρι το τέλος της χρονιάς μεταξύ του PlayStation και του Xbox, καθώς οι καταναλωτές εξακολουθούν να ενδιαφέρονται μαζικά για τις βελτιωμένες κονσόλες παιχνιδιών, αλλά και για την προσφορά αποκλειστικών παιχνιδιών (όπως το “διαμάντι” The Last of Us του Playstation”).

Το Playstation 5 θα είναι διαθέσιμη προς πώληση στις 12 Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, στην Ιαπωνία, στον Καναδά, στο Μεξικό, στην Αυστραλία, στη Νέα Ζηλανδία, αλλά και στη Νότια Κορέα, ενώ στις 19 Νοεμβρίου θα διατεθεί στον υπόλοιπο κόσμο.

Τα γραφικά πάντως είναι… από άλλο κόσμο