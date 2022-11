Η Σάρα Περσονέτε υπεύθυνη του διαφημιστικού τμήματος του Twitter ανακοίνωσε ότι παραιτήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, ακολουθώντας την πορεία σχεδόν του συνόλου των υψηλόβαθμων στελεχών της εταιρείας μετά την εξαγορά της από τον Έλον Μασκ.

Η εξέλιξη αυτή μεγαλώνει την αβεβαιότητα των διαφημιστών, αναφορικά με τις αλλαγές που θα γίνουν στην Twitter Inc υπό τη διοίκηση του Έλον Μασκ. Η Σάρα Περσονέτε, που είχε ηγετική θέση για την εξυπηρέτηση των πελατών, ακολουθεί στελέχη της διοίκησης συμπεριλαμβανομένου του πρώην διευθύνοντα συμβούλου Παράγκ Αγκραβάλ, αλλά και του οικονομικού διευθυντή Νεντ Σιγκάλ, τους οποίους ο επικεφαλής της Tesla απέλυσε την προηγούμενη εβδομάδα.

Η υπεύθυνη για τους ανθρώπους και την πολυπολιτισμικότητα Νταλάνα Μπραντ ανακοίνωσε την Τρίτη (01.11.2022) με μία ανάρτησή της στο LinkedIn ότι παραιτήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Ο γενικός διευθυντής για τις βασικές τεχνολογίες Νικ Κάλντγουελ επιβεβαίωσε την αποχώρησή του από το Twitter, αλλάζοντας το προφίλ του σε “πρώην διευθυντικό στέλεχος της Twitter Inc”, από το βράδυ της Δευτέρας.

Η Περσονέτε, ο Κάλντγουελ και η Μπραντ δεν ανταποκρίθηκαν σε αιτήματα σχολιασμού.

Hi folks, I wanted to share that I resigned on Friday from Twitter and my work access was officially cut off last night.