H Google αφιερώνει το σημερινό της doodle στον Ακίρα Ιφουκούμπε (Akira Ifukube) καθώς σήμερα συμπληρώνονται 107 χρόνια από την γέννηση του σπουδαίου Ιάπωνα συνθέτη.

Ο Ακίρα Ιφουκούμπε γεννήθηκε σαν σήμερα (31 Μαΐου) το 1914 στο Κουσίρο, στο νησί του Χοκάιντο, της Ιαπωνίας. Ως έφηβος υπήρξε ένας παθιασμένος ακροατής των ευρωπαϊκών μουσικών κομματιών και φιλοδοξούσε να συνενώσει τη βαθιά ριζωμένη εθνική του ταυτότητα σε πρωτότυπες συνθέσεις, μια ιδέα που ενισχύθηκε περαιτέρω αφού άκουσε το συναισθηματικό ορχηστρικό κομμάτι του Ρώσου συνθέτη του 1913 «The Rite of Spring» σε ηλικία 14 ετών.

One of the greatest music composers of all time. Happy Birthday, Akira Ifukube!

Το 1935 ο Ακίρα Ιφουκούμπε έφυγε από το σπίτι του για να σπουδάσει δασοκομία στο Πανεπιστήμιο του Χοκάιντο, όπου έγραψε τον πρώτο του αρχικό ορχηστρικό νούμερο. Αποφοιτώντας, επέλεξε να ακολουθήσει τον δρόμο της μουσικής. Το 1947, κυκλοφόρησε την πρώτη από τις περισσότερες από 250 μουσικές για ταινίες του που παρήγαγε τον επόμενο μισό αιώνα.

Akira recorded a glove dragging against the loose string of a double bass to create Godzilla's roar!



