Ανιχνευτές Τεχνητής Νοημοσύνης: Λανθασμένες εκτιμήσεις για την προέλευση ιστορικών και λογοτεχνικών κειμένων

Η προσπάθεια να αποκρυπτογραφήσουμε την αυθεντικότητα ενός κειμένου μέσα από τη ματιά της τεχνητής νοημοσύνης μοιάζει συχνά με την προσπάθεια να μετρήσουμε το βάθος της θάλασσας χρησιμοποιώντας… έναν χάρακα.

Στη σημερινή ψηφιακή πραγματικότητα, όπου τα εργαλεία ανίχνευσης AI έχουν γίνει οι νέοι «θεματοφύλακες» της πρωτοτυπίας, προκύπτει ένα παράδοξο φαινόμενο που φέρνει σε αμηχανία την ακαδημαϊκή κοινότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα ίδια συστήματα που σχεδιάστηκαν για να ξεχωρίζουν τη μηχανή από τον άνθρωπο, τείνουν να αντιμετωπίζουν τα πιο εμβληματικά κείμενα της ανθρώπινης ιστορίας ως προϊόντα κάποιου σύγχρονου αλγορίθμου.

Η ειρωνεία της ψηφιακής εποχής

Το πρόβλημα ξεκινά από τον ίδιο τον τρόπο που «διαβάζουν» οι ανιχνευτές. Αυτά τα εργαλεία δεν διαθέτουν κριτική σκέψη ούτε ιστορική γνώση, αλλά βασίζονται αποκλειστικά στη στατιστική πιθανότητα.

Όταν ένας αλγόριθμος αναλύει ένα κείμενο, αναζητά μοτίβα που χαρακτηρίζονται από χαμηλή «πολυπλοκότητα» και υψηλή προβλεψιμότητα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Αμερικανικού Συντάγματος, ένα κείμενο που γράφτηκε με σχολαστική προσοχή στη δομή και τη σαφήνεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι σύγχρονοι ανιχνευτές συχνά το κατατάσσουν ως «100% δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης», ακριβώς επειδή η επίσημη, ρυθμική και αυστηρά δομημένη γλώσσα των ιδρυτών των ΗΠΑ συμπίπτει με τα στατιστικά ιδανικά που επιδιώκουν τα σημερινά γλωσσικά μοντέλα.

Ανάλογες στρεβλώσεις συναντάμε και στην ανάλυση θρησκευτικών ή κλασικών λογοτεχνικών έργων. Η Βίβλος, για παράδειγμα, ειδικά σε ιστορικές αγγλικές μεταφράσεις όπως αυτή του Βασιλιά Ιακώβου (King James Version, 1611), παρουσιάζει μια επαναληψιμότητα και μια τελετουργική ροή που η τεχνητή νοημοσύνη εκλαμβάνει ως έλλειψη αυθορμητισμού. Το ίδιο συμβαίνει και με τα σονέτα του Σαίξπηρ.

Η αυστηρή τήρηση του μέτρου και της ομοιοκαταληξίας μοιάζει στα μάτια της μηχανής με μαθηματική εξίσωση, οδηγώντας το λογισμικό στο λανθασμένο συμπέρασμα ότι ένας δημιουργός του 16ου αιώνα δεν θα μπορούσε να είναι τόσο «προβλέψιμα τέλειος» χωρίς τη βοήθεια ενός επεξεργαστή.

Αυτή η ταύτιση του παρελθόντος με το παρόν μέσα από τον φακό της στατιστικής δημιουργεί μια άδικη στρέβλωση. Κείμενα που γράφτηκαν με πένα και μελάνι πριν από αιώνες, έχοντας υποστεί αμέτρητες διορθώσεις για να αγγίξουν το ιδεατό, παρουσιάζουν μια ομοιομορφία που οι αλγόριθμοι μπερδεύουν με την τυποποίηση.

Είναι μια ειρωνεία της τεχνολογικής εξέλιξης: η προσπάθεια του ανθρώπου να γράψει με ακρίβεια και πειθαρχία στο παρελθόν, θεωρείται σήμερα από τη μηχανή ως ένδειξη δικής της παρέμβασης.

Η απουσία των σύγχρονων γλωσσικών ιδιωματισμών ή της «ακαταστασίας» που χαρακτηρίζει τον πρόχειρο καθημερινό λόγο, αφήνει τα ιστορικά αριστουργήματα έκθετα σε ψηφιακούς αναχρονισμούς που αλλοιώνουν την αξία τους.

Αυτή η αδυναμία των αλγορίθμων να αντιληφθούν το ιστορικό βάθος υπογραμμίζει ένα σημαντικό κενό στην τρέχουσα τεχνολογία. Η γραφή δεν είναι απλώς μια ακολουθία από πιθανές λέξεις, αλλά ο καθρέφτης της ανθρώπινης εμπειρίας και του πνεύματος σε μια δεδομένη χρονική στιγμή.

Όταν εμπιστευόμαστε τυφλά τα εργαλεία ανίχνευσης για να κρίνουν την προέλευση μιας σκέψης, κινδυνεύουμε να απομονώσουμε τη γνώση από το πλαίσιο της και να υποβαθμίσουμε τη δημιουργικότητα σε μια απλή μαθηματική εξίσωση.

Στο τέλος της διαδρομής, η εμμονή μας να αναθέτουμε την επικύρωση της αλήθειας σε ψυχρούς κώδικες κινδυνεύει να μετατρέψει την ιστορία της σκέψης σε ένα άψυχο ψηφιακό νεκροταφείο δεδομένων.

Αν επιτρέψουμε στους αλγορίθμους να έχουν τον τελευταίο λόγο για το τι λογίζεται ως «ανθρώπινο», θα καταλήξουμε να εξορίζουμε από τον πολιτισμό μας την ίδια την ευφυΐα που μας διαμόρφωσε, απλώς και μόνο επειδή η τελειότητά της δεν χωράει στα τρέχοντα στατιστικά μοντέλα.

Η μεγαλοφυΐα ενός κειμένου δεν κρύβεται στην προβλέψιμη ροή των λέξεων, αλλά στην ικανότητά του να παραμένει ακατάτακτο, απρόβλεπτο και βαθιά ζωντανό μέσα στους αιώνες.

Αυτή η σπίθα, η γεννημένη από την ανθρώπινη αγωνία και την ανάγκη για υπέρβαση, είναι το μόνο πράγμα που καμία μηχανή δεν μπορεί να «μάθει» να αναγνωρίζει. Και είναι το μοναδικό στοιχείο που δεν πρέπει να επιτρέψουμε να χαθεί στην ψηφιακή εποχή της αμφισβήτησης και των δεύτερων σκέψεων.