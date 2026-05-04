Αλγόριθμοι, δεδομένα και έλεγχος: Η κρυφή δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης

Δεν ζούμε απλώς online. Αναλύομαστε, προβλεπόμαστε, κατευθυνόμαστε.

Κάθε scroll, κάθε pause μισού δευτερολέπτου, κάθε δισταγμός πριν κάνουμε like, μετατρέπεται σε δεδομένο. Και κάθε δεδομένο σε καθρέφτη. Έναν καθρέφτη όμως που δεν δείχνει απλώς αυτό που είμαστε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείχνει αυτό που μπορούμε να γίνουμε, αυτό που φοβόμαστε, αυτό που κρύβουμε ακόμα κι από τον ίδιο μας τον εαυτό.

Η τεχνολογία δεν περιμένει πια να της μιλήσουμε. Μας έχει ήδη «διαβάσει», χωρίς όμως να μας κατανοεί.

Άλλωστε οι αλγόριθμοι δεν έχουν συναισθήματα. Διαθέτουν όμως κάτι πιο ισχυρό, που υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να μας προκαλεί τρόμο: υπομονή και μνήμη. Δεν ξεχνούν. Δεν κουράζονται. Δεν επηρεάζονται από τη διάθεσή τους. Παρατηρούν, συνδέουν μοτίβα, προβλέπουν αντιδράσεις. Ξέρουν πότε είμαστε πιο ευάλωτοι, πότε βαριόμαστε, πότε αναζητούμε επιβεβαίωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και τότε… μας σερβίρουν ακριβώς αυτό που «χρειαζόμαστε». Ή μήπως αυτό που νομίζουν ότι χρειαζόμαστε;

Και τα ερωτήματα αρχίζουν να τίθενται το ένα μετά το άλλο: τι σημαίνει να σε γνωρίζει κάτι που δεν σε καταλαβαίνει πραγματικά;

Γιατί η γνώση που βασίζεται σε δεδομένα δεν είναι κατανόηση. Είναι πρόβλεψη. Είναι πιθανότητα. Είναι ένα εξελιγμένο «στοίχημα» πάνω στη συμπεριφορά μας. Κι όμως, όσο πιο ακριβείς γίνονται αυτές οι προβλέψεις, τόσο πιο εύκολα αρχίζουμε να τις συγχέουμε με την αλήθεια.

Βλέπουμε αυτό που μας προτείνεται και εγκρίνουμε χωρίς να το πολυσκεφτούμε: «Αυτό μου αρέσει». Αλλά… μήπως μας άρεσε επειδή μας το έδειξαν; Η γραμμή γίνεται επικίνδυνα θολή.

Η τεχνητή νοημοσύνη εκπαιδεύεται από εμάς, όμως μας επηρεάζει. Οξύμωρο; Ναι, αλλά ήδη βρισκόμαστε μέσα σε ένα περιβάλλον κλειστό. Εμείς τροφοδοτούμε το σύστημα και το σύστημα επαναπροσδιορίζει εμάς, χωρίς να… θριαμβολογεί, χωρίς προειδοποίηση, χωρίς να το συνειδητοποιούμε.

Η τεχνολογία ως «απρόσωπος συνομιλητής» και τα νέα όρια κινδύνου

Εδώ το φαινόμενο αποκτά μια πιο σκοτεινή και ανησυχητική διάσταση. Ολοένα και περισσότερο παρατηρείται ότι νέοι άνθρωποι στρέφονται σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης όχι μόνο για απλές πληροφορίες, αλλά για βαθιά προσωπικές ή επικίνδυνες «συμβουλές».

Από ζητήματα ψυχολογικής πίεσης μέχρι σκέψεις αυτοτραυματισμού ή ακόμη και αναζήτηση καθοδήγησης για παραβατικές πράξεις, η τεχνολογία μετατρέπεται, έστω και ακούσια, σε έναν χώρο όπου η απουσία ανθρώπινης κρίσης μπορεί να γίνει επικίνδυνη.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο τι απαντά ένα σύστημα. Είναι το γεγονός ότι απαντά, χωρίς να «καταλαβαίνει» το βάρος των ερωτήσεων που του τίθενται. Και αυτό δημιουργεί μια γκρίζα περιοχή ευθύνης για εταιρείες, πλατφόρμες και κοινωνία συνολικά.

Δεν είναι τυχαίο ότι γονείς σε διάφορες περιπτώσεις έχουν ήδη κινηθεί νομικά απέναντι σε τεχνολογικές εταιρείες, εγείροντας ζητήματα ευθύνης για το περιεχόμενο και τις αλληλεπιδράσεις που παράγουν τα συστήματά τους.

Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση του 16χρονου Άνταμ Ρέιν, τον Αύγουστο του 2025, όπου σύμφωνα με τα στοιχεία της αγωγής, ο έφηβος φέρεται να είχε στραφεί στο OpenAI και στο ChatGPT για τις αυτοκτονικές του σκέψεις. Οι γονείς του προχώρησαν σε νομικές ενέργειες, για ακούσια αυτοκτονία, στρέφοντας την υπόθεση κατά της εταιρείας, θέτοντας στο επίκεντρο το ερώτημα της ευθύνης στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Τότε αρχίζει να σχηματίζεται μια πιο ανησυχητική σκέψη: αν η τεχνολογία μπορεί να προβλέψει τις επιλογές μας, πόσο ελεύθερες είναι τελικά αυτές οι επιλογές;

Δεν πρόκειται για θεωρία συνωμοσίας. Δεν υπάρχει κάποιο «σκοτεινό κέντρο ελέγχου». Υπάρχει όμως μια πραγματικότητα: συστήματα σχεδιασμένα να μεγιστοποιούν την προσοχή μας και να μας κρατούν ενεργούς. Και για να το πετύχουν, πρέπει να μας γνωρίζουν ή τουλάχιστον να μας προβλέπουν καλύτερα απ’ όσο εμείς οι ίδιοι.

Αυτό δεν σημαίνει ότι χάσαμε τον εαυτό μας. Σημαίνει όμως ότι ίσως τον παραμελήσαμε.

Γιατί το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι ότι η τεχνολογία μας «γνωρίζει». Είναι ότι εμείς σταματήσαμε να αναρωτιόμαστε ποιοι είμαστε χωρίς αυτήν.

Επίγνωση μέσα στον αλγόριθμο

Ίσως, τελικά, το πιο ριζοσπαστικό σήμερα δεν είναι να βγεις offline, αλλά να καταλάβεις τι σου συμβαίνει online.

Να σταματάς πριν κάνεις scroll. Να αναρωτιέσαι πριν κάνεις click. Πίσω από κάθε «πρόταση» δεν κρύβεται η ψυχή σου, αλλά ένας αλγοριθμικός μηχανισμός. Γιατί αν δεν ορίσουμε εμείς τον εαυτό μας, κάποιος (ή κάτι) θα το κάνει για εμάς.

Και τότε, το ερώτημα δεν θα είναι αν η τεχνολογία μας γνωρίζει καλύτερα. Θα είναι αν μας άφησε ποτέ την ευκαιρία να γνωρίσουμε πραγματικά εμείς τον εαυτό μας.