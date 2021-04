Πάνω από 500.000 δολάρια πωλήθηκε το «πρώτο σπίτι» στον… πλανήτη Άρη. Πηγή έμπνευσης, όπως είπε η ίδια η δημιουργός του στο CNNi, ήταν το lockdown κατά την διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού.

Η Krista Kim, μια καλλιτέχνης σύγχρονης τέχνης, σχεδίασε ένα ψηφιακό σπίτι που βρίσκεται στην κορυφή ενός βουνού στον πλανήτη Άρη, από όπου ο ιδιοκτήτης “θα απολαμβάνει” και την μοναδική θέα της απέραντης ερήμου. Το σπίτι διαθέτει πολλά δωμάτια, μεγάλη τραπεζαρία, πισίνα και τα αντικείμενα του είναι κατασκευασμένα από γυαλί και υφάσματα. Και όλα αυτά, όπως αναφέρει δημοσίευμα του CNNi, βρίσκονται σε ψηφιακή μορφή και πωλήθηκαν ως NFT (Νon-Fungible Tokens) έναντι 514,557.79 δολαρίων.

Μετά την αγορά ο ιδιοκτήτης, όπως εξήγησε στο CNNi η Krista Kim, μπορεί να προσθέσει το ψηφιακό αυτό σπίτι στο «Μετασύμπαν» του. Έχει δηλαδή… ψηφιακούς τίτλους ιδιοκτησίας στον πλανήτη Άρη.

«Το Μετασύμπαν είναι μια εικονική επέκταση του κόσμου μας όπου κομμάτια γης πωλούνται και ανταλλάσσονται και σε αυτά χτίζονται σπίτια και επιχειρήσεις», λέει στο CNNi η Krista Kim. «Το πρώτο σπίτι στον Άρη σηματοδοτεί την επόμενη γενιά των NFTs. Είναι ένα στίγμα όλων όσων έρχονται όσο συνδεόμαστε με την εικονική πραγματικότητα», συμπληρώνει.

«Επίσης, αφού ήμασταν περιορισμένοι λόγω της πανδημίας του κορονοϊού χρειαζόμασταν πιο καινοτόμες ιδέες για να κάνουμε πιο “θεραπευτικό” το περιβάλλον μας», καταλήγει.

Digital Mars House is the First NFT in the World to Sell at a Price Point Over $500,000 @krista_kim @SuperRare @keyanna_d #NFTs #nft #nftart #Metaverse #digitalart #Cryptoartists https://t.co/vutX6hpv6y