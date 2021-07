Καλοκαίρι, διακοπές και -τι άλλο;- gaming με τις πιο «καυτές» κονσόλες που μπορούν να καταλάβουν μια θέση στο ράφι σου.

Το gaming είναι… παντός καιρού οπότε όση ζέστη κι αν έχει έξω ή όσα μπάνια κι αν κάνεις, πάντοτε το χειριστήριο θα φαντάζει ελκυστικό για «ένα ακόμα ματσάκι πριν το κρεβάτι» ή μια περιπέτεια που ξεκίνησες με ήλιο και ολοκλήρωσες με φεγγάρι. Τα παιχνίδια έχουν το δικό τους τρόπο να μαγεύουν έναν παίκτη και με τη νέα γενιά κονσολών να είναι πλέον εδώ, πολλοί θα θελήσουν να παίξουν τα παιχνίδια τους με την καλύτερη δυνατή ποιότητα.

Ωστόσο, δεν… μονοπωλούν το ενδιαφέρον οι νέες κονσόλες, καθώς υπάρχουν κι άλλες επιλογές, εξίσου ενδιαφέρουσες και για κάποιους ακόμη περισσότερο από οτιδήποτε καινούριο – είναι όλα θέμα οπτικής. Πού στρέφει την προσοχή της η gaming κοινότητα;

Η νέα γενιά σε περιμένει!

Δεν πάει πολύς καιρός από όταν η πολυπόθητη νέα γενιά ξεκίνησε. Οι υποσχέσεις πολλές: καλύτερες ταχύτητες παντού, καλύτερα γραφικά, νέες εμπειρίες παιχνιδιού, βελτιωμένη εμπειρία χρήστη κι άλλα πολλά. Οι Sony και Microsoft κατασκεύασαν τους διαδόχους των προηγούμενων συστημάτων τους και, όπως φαίνεται έως τώρα, οι επιλογές τους στέφθηκαν με επιτυχία.

Αρχικά, το PlayStation 5 παίρνει τη σκυτάλη από το άκρως επιτυχημένο PlayStation 4 και επιχειρεί να ταξιδέψει τον παίκτη σε νέους κόσμους μέσα από νέα μονοπάτια. Ένας τρόπος είναι το ολοκαίνουριο χειριστήριο DualSense, οι σκανδάλες του οποίου δονούνται και φέρνουν αντίσταση ανάλογα με τη δράση στην οθόνη, ενώ η απτική ανάδραση στο σώμα του χειριστηρίου υπόσχεται λεπτομερή δόνηση που ανταποκρίνεται στα όσα βλέπεις να συμβαίνουν. Αυτά συνοδεύονται από το 3D Audio, μια νέα τεχνολογία ήχου για τα δεδομένα κονσόλας που φροντίζει ο ήχος να υπάρχει σε τρεις διαστάσεις, εισάγοντας δηλαδή και τον παράγοντα «ύψος» στην εξίσωση για να ακούς τα πάντα από κάθε πιθανή κατεύθυνση.

Πέραν αυτών, ο τελευταίας τεχνολογίας SSD στο εσωτερικό της κονσόλας χαρίζει αστραπιαίες ταχύτητες από τα μενού ως τα παιχνίδια, ικανός να υποστηρίξει ολοκαίνουριες εμπειρίες όπως το πρόσφατο Ratchet & Clank: Rift Apart και τα διαγαλαξιακά ταξίδια που περιλαμβάνει. Η δύναμη της κονσόλας κάνει εφικτό το παιχνίδι με έως και 120fps σε αναλύσεις έως και 4K, με φανταστικά γραφικά και χρήση της τεχνολογίας ray tracing για άκρως ρεαλιστικό φωτισμό κι αντανακλάσεις. Με όσα έπονται για την κονσόλα, όπως το sequel του God of War ή το επόμενο Gran Turismo, το μέλλον αναμένεται λαμπρό.

Στην άλλη πλευρά, η «απάντηση» της Microsoft έρχεται σε δύο μέρη. Το Xbox Series X είναι η ισχυρότερη κονσόλα που υπήρξε, προσφέροντας παιχνίδι σε αναλύσεις έως και 4K/120fps με υποστήριξη VRR για εξομάλυνση της κίνησης αλλά και Dolby Vision μαζί με Dolby Atmos για χρήση σε παιχνίδια ή ταινίες. Υποστηρίζει παιχνίδια που υπάρχουν μονάχα στη νέα γενιά, όπως ο φωτορεαλιστικός εξομοιωτής Microsoft Flight Simulator και η λίστα διαθέσιμων τίτλων μεγαλώνει διαρκώς: φέτος αναμένονται δύο blockbusters, τα Forza Horizon 5 και το πολυπόθητο Halo Infinite. Με ray tracing και αστραπιαίες ταχύτητες χάρη στον SSD της κονσόλας, δύσκολα βρίσκει εμπόδια.

Για όσους θέλουν να παίξουν παιχνίδια νέας γενιάς αλλά δε διαθέτουν τηλεόραση που ανταποκρίνεται σε όλα τα παραπάνω ή δε θέλουν να «σκαρφαλώσουν» σε κόστος, το Xbox Series S είναι ένα θαυματουργό μικρό μηχάνημα που, πρακτικά, λειτουργεί σαν ένα πιο ήπιο Xbox Series X που δέχεται μονάχα παιχνίδια σε ψηφιακή μορφή. Ωστόσο, δεν υστερεί σε σημεία-κλειδιά όπως ray tracing ή SSD, ουσιαστικά παρέχοντας πανομοιότυπη εμπειρία. Και οι δύο κονσόλες παρέχουν πρόσβαση σε μια τεράστια βιβλιοθήκη τίτλων Xbox 360 και του πρώτου Xbox, οπότε αν έχεις κάποια «διαμάντια» του παρελθόντος που θέλεις να επισκεφθείς ξανά (και πολλά εξ αυτών με βελτιώσεις), βρίσκεσαι στο κατάλληλο μέρος.

Οι θησαυροί μιας γενιάς, στα χέρια σου!

Με την έλευση μιας νέας γενιάς, οι προβολείς δε στρέφονται αυτόματα προς εκείνη. Τα PlayStation 4 Pro και Xbox One X είναι η απόδειξη αυτού, δύο πανίσχυρες κονσόλες ικανές να αποδώσουν σε 4K Ultra HD και έκαστη προσφέρει πρόσβαση σε χιλιάδες παιχνίδια της γενιάς που μόλις «πέρασε» και θα συνεχίσει να υποστηρίζεται για χρόνια. Το καλύτερο κομμάτι είναι πως μπορείς να φτιάξεις μια τεράστια βιβλιοθήκη τίτλων με χαμηλό πλέον κόστος, γεμίζοντας με τον καλύτερο τρόπο το «κενό» μιας κονσόλας και τον ελεύθερό σου χρόνο με άπλετο παιχνίδι.

Για παράδειγμα, το PlayStation 4 Pro μπορεί να σου δώσει παιχνίδια όπως τα God of War, The Last of Us, Gran Turismo Sport και Bloodborne στην καλύτερη μορφή τους συγκριτικά με ένα απλό PlayStation 4, οπότε έχεις αμέτρητους λόγους να το προτιμήσεις αν προσπέρασες τέτοια παιχνίδια-ορόσημο για το gaming. Μπορείς επίσης να ταξιδέψεις -σχεδόν κυριολεκτικά- σε άλλους κόσμους μέσω του PlayStation VR, τη μάσκα εικονικής πραγματικότητας που υπόσχεται μια εμπειρία gaming που δεν έχεις ξαναζήσει και δη σε κονσόλα.

Αντίστοιχα, το Xbox One X είναι η ισχυρότερη κονσόλα της γενιάς του και αποδίδει σε υψηλή ανάλυση με υψηλό αριθμό καρέ, για να απολαύσεις στο έπακρο ακόμη και πρόσφατα παιχνίδια που «πρωταγωνιστούν» στη νέα γενιά, όπως το Resident Evil Village. Είναι επίσης η μοναδική κονσόλα στην οποία μπορείς να παίξεις φανταστικούς τίτλους όπως τα Halo, Gears of War και Forza, με τον ευκολότερο μάλιστα τρόπο: μια συνδρομή Xbox Game Pass σου δίνει πρόσβαση σε αυτά και πάνω από 200 ακόμη παιχνίδια για να παίξεις όσο αντέξεις.

Ένωσε δύο κόσμους, σε μια κονσόλα!

Η μοναδικότητα της Nintendo την κάνει διαχρονική, κι έτσι το Nintendo Switch παραμένει μια ανεπανάληπτη κονσόλα που ξεκίνησε τη ζωή της στην προηγούμενη γενιά και συνεχίζει την ανοδική της πορεία παράλληλα με τη νέα γενιά. Αυτό που την καθιστά ξεχωριστή είναι η διπλή φύση της: ένα Nintendo Switch λειτουργεί στην τηλεόραση όπως οποιαδήποτε άλλη κονσόλα όμως με μια κίνηση βγαίνει από τη βάση της και σε κλάσματα μετατρέπεται σε φορητή, χωρίς καν να κλείνει το παιχνίδι που έπαιζες. Επομένως, είναι η μοναδική λύση για παιχνίδια επιπέδου οικιακής κονσόλας σε φορητή μορφή, όπως το Mortal Kombat 11 ή το The Witcher III: Wild Hunt.

Είναι επίσης το μοναδικό μέρος όπου μπορείς να απολαύσεις πολυβραβευμένα παιχνίδια όπως τα The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey και Xenoblade Chronicles 2 αλλά κι ένα πλήθος άλλων τίτλων. Με αριστουργηματικό τρόπο και χαρακτηριστική ευκολία, μπορείς να πάρεις τα παιχνίδια σου παρέα στο τρένο προς τη δουλειά κι όταν επιστρέψεις να συνεχίσεις στην τηλεόραση σαν να μην άλλαξε τίποτα. Για μερικούς, αυτό είναι παραπάνω από αρκετό για να τους πείσει να κινηθούν προς την… αγκαλιά της Nintendo και η ξέφρενη πορεία του Switch προς την κορυφή το επιβεβαιώνει.