Πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν πως τα παιχνίδια καζίνο βασίζονται αποκλειστικά στην τύχη, μια σίγουρα λανθασμένη κρίση, μιας και κανείς δεν κερδίζει μακροπρόθεσμα σε ένα καζίνο με μοναδικό του εφόδιο την τύχη. Στα παιχνίδια καζίνο (και εκείνα των καζίνο online) πέρα από τύχη χρειάζεσαι τόσο ικανότητες και στρατηγική όσο και καλή γνώση των μαθηματικών.

Μαθηματικών που δεν αφορούν βέβαια μόνο το καζίνο αλλά και τον ίδιο τον παίκτη. Παρακάτω θα αναφερθούν τρόποι με τους οποίους τα μαθηματικά χρησιμοποιούνται σε ένα καζίνο, αλλά και πως μπορείς αυτά τα μαθηματικά να τα χρησιμοποιήσεις προς όφελός σου στα παιχνίδια.

House Edge

Πολλάκις έχει αναφερθεί σε ανάλογα κείμενα το γεγονός πως τα καζίνο είναι στην πραγματικότητα μαγαζιά, μαγαζιά που στοχεύουν όπως όλα τα υπόλοιπα στο κέρδος. Για το λόγο αυτό, το καζίνο διατηρεί αυτό που ονομάζεται House Edge, το οποίο πρακτικά είναι ένα πλεονέκτημα έναντι του παίκτη σε όλα τα παιχνίδια που φιλοξενεί στους χώρους του. Το πλεονέκτημα αυτό μεταφράζεται σε ένα σταθερό ποσοστό κέρδος μακροπρόθεσμα έναντι των χρημάτων που παίζονται από τους παίκτες στο εκάστοτε παιχνίδι.

Αυτό που θα πρέπει να γίνει κατανοητό είναι πως το πλεονέκτημα αυτό δεν είναι το ίδιο σε όλα τα παιχνίδια. Υπάρχουν παιχνίδια με υψηλό House of Edge όπως για παράδειγμα τα φρουτάκια και άλλα με πολύ χαμηλό όπως η ευρωπαϊκή ρουλέτα και το μπακαρά. Εδώ έρχεται η γνώση και η μελέτη των παιχνιδιών από πλευράς παίκτη, ώστε να παίζει παιχνίδια που το καζίνο έχει το μικρότερο δυνατό πλεονέκτημα. Έτσι, οι πιθανότητες νίκης σε κάθε ποντάρισμα αυξάνονται σημαντικά.

Ποσοστό (%) επιστροφής στον παίκτη (Return to Player Percentage)

Ένα άλλο νούμερο που συχνά αναφέρεται σε συζητήσεις μεταξύ των παικτών είναι και το ποσοστό επιστροφής στον παίκτη, το γνωστό RTP. Το συγκεκριμένο ποσοστό επιστροφής το συναντάμε στα φρουτάκια κυρίως και πρακτικά είναι τα χρήματα που επιστρέφονται στους παίκτες από το παιχνίδι σε βάθος χρόνου. Προφανώς όσο μεγαλύτερο είναι το RTP, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες νίκης έχει ο παίκτης.

Γι’ αυτό είναι πάντα καλύτερο πριν ξεκινήσεις να παίζεις ένα σλοτ να ελέγχεις το RTP του και να επιλέγεις τα σλοτ με το υψηλότερο ποσοστό επιστροφής. Μια συνηθισμένη παρανόηση πολλών παικτών με το συγκεκριμένο νούμερο έχει να κάνει με το ότι πολλοί θεωρούν ότι αφού το φρουτάκι έχει 95% RTP, θα μου επιστρέφει τα 95 για κάθε 100€ που παίζονται. Το ποσοστό δεν εφαρμόζεται σε ατομικές συνεδρίες αλλά μακροπρόθεσμα .

Βασικά μαθηματικά καρτών

Τα μαθηματικά μπορείς να τα εφαρμόσεις πολύ καλά και σε παιχνίδια καρτών στο καζίνο και συγκεκριμένα στο μπλάκτζακ. Προφανώς και η αναφορά γίνεται για το μέτρημα φύλλων, το οποίο λόγω των ταινιών κυρίως έχει κάπως ποινικοποιηθεί, ενώ στην πραγματικότητα δεν ισχύει κάτι τέτοιο.

Ουσιαστικά όταν μετράς φύλλα προσθέτεις τα φύλλα που έχουν παιχτεί και μπορείς να γνωρίζεις έστω κατά προσέγγιση αν έχουν μείνει μεγάλα ή μικρά φύλλα στο deck.

Βέβαια, τα καζίνο πλέον έχουν λάβει τα μέτρα τους και έτσι σπάνια θα βρεις deck με μία ή έστω με δύο τράπουλες. Από τις τρεις τράπουλες και πάνω ουσιαστικά είναι πρακτικά αδύνατο να μετρήσεις με ακρίβεια. Το μέτρημα δεν απαγορεύεται, αλλά εάν ένα καζίνο καταλάβει ότι μετράς φύλλα μπορεί κάλλιστα να σε διώξει, ή και να σου απαγορεύσει την είσοδο.

Βασικά μαθηματικά ζαριών

Μπορεί τα ζάρια να φαίνονται ένα πολύ πολύπλοκο παιχνίδι όμως αν στην ουσία καταλάβεις τα μαθηματικά από πίσω τους θα γίνει ένα απλό και διασκεδαστικό παιχνίδι. Όπως είναι γνωστό σε όλους το παιχνίδι παίζεται με 2 ζάρια και 36 πιθανούς συνδυασμούς. Η αξία είναι από 2-12 και ο παρακάτω πίνακας είναι κατατοπιστικός τόσο για τους πιθανούς συνδυασμούς όσο και για τους τρόπους με τους οποίους αυτοί μπορεί να έρθουν.

Value Ways to Roll Possible Combinations

2 1 [1-1]

3 2 [2-1] [1-2]

4 3 [3-1] [1-3] [2-2]

5 4 [4-1] [1-4] [3-2] [2-3]

6 5 [5-1] [1-5] [4-2] [2-4] [3-3]

7 6 [6-1] [1-6] [5-2] [2-5] [4-3] [3-4]

8 5 [6-2] [2-6] [5-3] [3-5] [4-4]

9 4 [6-3] [3-6] [5-4] [4-5]

10 3 [6-4] [4-6] [5-5]

11 2 [6-5] [5-6]

12 1 [6-6]