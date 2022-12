«One way, or another, I’m gonna find ya, I’m gonna get ya, get ya, get ya, get ya»… Πόσοι δεν χορέψαμε, πόσοι δεν τραγουδήσαμε το θρυλικό τραγούδι των Blondie;

Θα πείτε, και τι σχέση έχει με τα Χριστούγεννα. Έχει. Θα καταλάβετε πώς…

Μέρες που είναι (πλησιάζουν τα Χριστούγεννα ντε) όλο και κάτι ψάχνουμε, όλο και κάποιος μας ψάχνει. Οι μέρες περνάνε, ο χρόνος για να βρούμε τα χριστουγεννιάτικα δώρα μετράει αντίστροφα. Και πώς θα μπορέσουμε να τα συνδυάσουμε όλα; Δουλειά, ψώνια, αγορές;

Και άντε και βρήκες τι θα πάρεις στο ταίρι, στο παιδί, στα ανίψια, στη μαμά, στον μπαμπά, τους φίλους. Έχεις χρόνο να τα αγοράσεις; «Έλα μωρέ, παράγγειλέ τα και θα έρθουν», θα ακούσεις. Ναι, οκ. Αλλά πότε θα έρθει; Κι αν έρθει ώρα που δεν είμαι στο γραφείο ή στο σπίτι; Μπορώ να παραλάβω απόγευμα;

«One way, or another, I’m gonna find ya» “ακούγεται” ξανά στο κεφάλι σου. Οι Blondie; Όχι. Το Πλαίσιο. Ναι, μάλιστα, το Πλαίσιο.

«Αργά ή γρήγορα, θα σε βρούμε». Αυτό δεν είναι απειλή. Είναι η νέα υπηρεσία από το Πλαίσιο, που κάνει τα ψώνια σας πιο εύκολα και «πάει» το last mile delivery ένα βήμα παραπέρα. Όχι μόνο τώρα πριν από τις γιορτές, αλλά κυρίως τώρα που τα ψώνια είναι περισσότερα και ο χρόνος λιγότερος.

Κάντε λοιπόν τις αγορές σας από την… ασφάλεια του σπιτιού ή του γραφείου σας, ξεκούραστα κι εύκολα και παραλάβετε τα προϊόντα σας ακόμη και το απόγευμα, από τις 17:00 έως τις 22:00!

Η νέα υπηρεσία από το Πλαίσιο αφορά όλα τα προϊόντα, για αγορές και παραλαβές που αφορούν αρχικά αποκλειστικά περιοχές της Αθήνας. Αλλά μην ανησυχείτε. Πολύ γρήγορα, το Πλαίσιο θα έρθει να σας βρει και σε άλλες πόλεις, αφού η υπηρεσία θα επεκταθεί με στόχο μεγαλύτερη κάλυψη.

Αρκεί να κάνετε τις παραγγελίες σας μέχρι τις 15:30 και να παραλάβετε την επόμενη εργάσιμη μέρα. Και όχι μόνο θα παραλάβετε άμεσα αλλά θα μπορείτε να παρακολουθείτε λεπτό προς λεπτό την πορεία της και μέσω του last mile delivery, θα μπορείτε να γνωρίζετε μισή ώρα πριν, πότε θα φτάσει στο χώρο που έχετε επιλέξει!

Δεν χρειάζεται να αναλύσουμε το όφελος της νέας υπηρεσίας από το Πλαίσιο. Η μάλλον όχι, χρειάζεται! Η επανάληψη είναι η «μητέρα της μαθήσεως»!

Για τους εργαζόμενους καταναλωτές ή εκείνους που τα πρωινά τους είναι γεμάτα υποχρεώσεις, η νέα υπηρεσία από το Πλαίσιο είναι… μάννα εξ ουρανού! Μπορούν πια να παραλαμβάνουν εύκολα, αβίαστα και χωρίς άγχος τις παραγγελίες τους. Ειδικά τώρα, την χριστουγεννιάτικη περίοδο, που όλοι θέλουμε να φτάσουν τα δώρα των αγαπημένων μας στην ώρα τους.

Παράλληλα, μπορούν να επιλέξουν τον επιθυμητό τρόπο πληρωμής και να εξοφλήσουν την παραγγελία τους ακόμα και στη πόρτα του σπιτιού τους!

Με την υπηρεσία «Αργά ή γρήγορα, θα σε βρούμε», το Πλαίσιο γίνεται η πρώτη εταιρία λιανεμπορίου, τεχνολογίας και οικιακών συσκευών που κάνει παραδόσεις το απόγευμα. Γιατί; Γιατί θέλει συνεχώς να εξελίσσεται για να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών της.

Και πίσω από κάθε σπουδαία κίνηση, πίσω από κάθε νέα υπηρεσία βρίσκεται μια σπουδαία ομάδα. Στην περίπτωσή μας είναι οι #plaisiopeople, οι άνθρωποι από τα τμήματα customer support, φόρτωσης, διανομής και οδηγών, οι οποίοι συνεργάζονται άψογα για να φτάσουν οι παραγγελίες στην υποσχόμενη ώρα.

Ώρα για χριστουγεννιάτικα ψώνια λοιπόν. Όσο κι αν αργήσετε, θα παραλάβετε όταν πρέπει!

Γιατί, «αργά ή γρήγορα, θα σε βρούμε». Και αυτό είναι υπόσχεση!