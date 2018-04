Έπεσε το Twitter

«Υπάρχει κάποιο τεχνικό λάθος». Αυτό είναι το μήνυμα που βλέπουν χιλιάδες χρήστες του Twitter όταν προσπαθούν να μπουν στη σελίδα από τον browser που χρησιμοποιούν.

Το DownDetector σημειώνει ότι υπήρξε αύξηση του αριθμού των προβλημάτων που αντιμετώπισε το Twitter γύρω στις 3 το μεσημέρι (ώρα Ηνωμένου Βασιλείου).

now if twitter is down how will we tweet about it? — George Kimani (@georgekimani_) April 17, 2018

Twitter was down for a hot minute & I thought twitter had finally clockedT my problematic ways & suspended me, but they need tweeters like me. pic.twitter.com/f3DSp0nCsc — kaisle (kyle)🍒 (@KaisleXY) April 17, 2018

Twitter Down? Amost had a #heartattack then haha Them 7 minutes it took to fix was the longest 7 minutes of my life 😂😂😂😂 pic.twitter.com/gIMgA4wmdH — NICK 👑 (@Nick_Ksg) April 17, 2018

Πανικός στους χρήστες του Twitter

Τα προβλήματα ήταν ορατά σε όλο τον κόσμο αλλά κυρίως εμφανίστηκαν σε Αγγλία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιαπωνία.

So yeah apparently twitter was down for a few mins and i know this because my whatsapp gon blew up pic.twitter.com/EG2NxbhH6U — James Davies (@jamesorharry) April 17, 2018

Ο λόγος για το περιστατικό παραμένει άγνωστος, αλλά άνθρωποι από όλο τον κόσμο συνεχίζουν να κάνουν αναρτήσεις για τεχνικά προβλήματα.

Πηγή: Sputnik