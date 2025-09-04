Google, Gmail και YouTube αντιμετωπίζουν προβλήματα σε Ελλάδα και σε πολλές άλλες χώρες

Σημαντικές δυσκολίες αντιμετωπίζουν σήμερα εκατομμύρια χρήστες των υπηρεσιών της Google. Σύμφωνα με το DownDetector, βλάβες έχουν καταγραφεί ταυτόχρονα στο Google, το Gmail και το YouTube, προκαλώντας αναστάτωση σε πολλές χώρες.

Πιο συγκεκριμένα, έχουν παρατηρηθεί προβλήματα πρόσβασης στο Gmail και το YouTube, καθώς και δυσλειτουργίες στη μηχανή αναζήτησης της Google. Οι χρήστες ανέφεραν τα προβλήματα αυτά στον εξειδικευμένο ιστότοπο DownDetector.

Η Ελλάδα δεν είναι η μόνη χώρα που επηρεάζεται, καθώς το DownDetector καταγράφει ξαφνική αύξηση στον αριθμό των αναφορών προβλημάτων και για τις τρεις εφαρμογές της Google.

Η Google δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής πληροφορίες σχετικά με τα αίτια των δυσλειτουργιών.