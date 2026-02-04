Τεχνολογία

Google maps: Επικαιροποιούνται οι χάρτες – Πού θα δείτε από τις 5 Φεβρουαρίου έως τις 24 Νοεμβρίου τα οχήματα Google Street View

Επικαιροποιεί την τρισδιάστατη χαρτογράφηση της Ελλάδας η Google - Ποια είναι τα δικαιώματά σας
Το app του Google maps / (AP Photo/Patrick Sison, File)

Οχήματα της Google θα κυκλοφορούν το επόμενο διάστημα στους ελληνικούς δρόμους για να επικαιροποιηθούν οι χάρτες της υπηρεσίας, “Google Street View”.

Όπως ανακοίνωσε η Google, από τις 5 Φεβρουαρίου 2026 έως τις 24 Νοεμβρίου 2026, θα προβεί σε τρισδιάστατη χαρτογράφηση των περιοχών της Αττικής, της Κρήτης, της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας, της Μακεδονίας και της Θράκης, της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας και του Ιονίου, του Αιγαίου, της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, με τα γνωστά οχήματα που θα φέρουν την ειδική σήμανση “Google Street View“.

Ο σκοπός της χαρτογράφησης είναι η ανανέωση της υπηρεσίας Google Maps, συμπεριλαμβανομένου του Street View. Τα πρόσωπα και οι πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων θα είναι θολωμένα, ούτως ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώριση, πριν την ανάρτηση της χαρτογραφημένης περιοχής στο site της Google, google.com/maps.

Όποιος επιθυμεί μπορεί να επισημάνει τη μη θόλωση ή τη μη επαρκή θόλωση οποιουδήποτε ατόμου ή πινακίδας κυκλοφορίας.

Επίσης όσοι επιθυμούν μπορούν να ζητήσουν την θόλωση της εικόνας του σπιτιού τους.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά «το υποκείμενο των δεδομένων έχει, εφόσον τα δεδομένα δεν έχουν ήδη θολώσει, το δικαίωμα αντίρρησης και μπορεί να ζητήσει την αφαίρεσή τους σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Βάσει των παραπάνω, τα δεδομένα είτε θολώνουν είτε διαγράφονται».

Επίσης, το δικαίωμα αντίρρησης μπορεί, να ασκηθεί πριν η χαρτογραφημένη περιοχή αναρτηθεί στο site, εκτός εάν τα δεδομένα έχουν ήδη θολώσει. Η θόλωση πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος, μέσα σε πέντε ημέρες από την έναρξη της υπηρεσίας ή, εάν η υποβολή του αιτήματος γίνει μετά την έναρξη της υπηρεσίας, μέσα σε πέντε ημέρες από την υποβολή του.

Τα πρωτογενή δεδομένα δεν θα πρέπει να διαβιβάζονται σε τρίτους.

