Η Nova γιορτάζει και κάνει δώρο data για… πάντα

«Γιορτάζω, γιορτάζω μ’ ακούτε που το φωνάζω» έλεγε το πασίγνωστο τραγούδι των 90’s.

Και ωραίο να γιορτάζεις, αναμφίβολα. Είναι ωραίο και να δέχεσαι δώρα. Ακόμη πιο ωραίο και γενναιόδωρο, όμως, είναι να γιορτάζεις και να κάνεις εσύ δώρα στους άλλους.

Να, όπως κάνει η Nova! Που κάνει απλόχερα δώρα στους συνδρομητές της. Εκείνη γιορτάζει τον έναν χρόνο λειτουργίας της ως πάροχος (και) κινητής κι εκείνοι κερδίζουν data.

Γιατί, τι κάνει τον κόσμο μας να… γυρνάει; Τα data μας! Χάρη σ’ αυτά μπορούμε να μιλάμε με τους αγαπημένους μας που βρίσκονται μακριά. Να μιλάμε με μηνύματα ανά πάσα στιγμή σε όλο τον κόσμο. Να ταξιδεύουμε virtually ή και όχι.

Data makes the world go round και η Nova έρχεται να μας τα προσφέρει απλόχερα, αναβαθμίζοντας ως δώρο γενεθλίων (της) τα δεδομένα στα κινητά μας!

Είναι ο τρόπος της να πει «ευχαριστώ» για την εμπιστοσύνη. Και χαρίζει ακόμη περισσότερα data στην ίδια τιμή!

Είναι το Data Jump που μπαίνει στη ζωή μας και το όνομά του, τα λέει όλα! Περισσότερα data, για πάντα, δωρεάν, για όλους! Μπορείτε να σκεφτείτε καλύτερο δώρο;

Και όταν λέμε ότι ισχύει για όλους, ισχύει κυριολεκτικά για όλους! Και για νέους και για υφιστάμενους συνδρομητές της Nova!

Data Jump θα πει…

… μοναδικά Data δώρα, σε όλους τους συνδρομητές των προγραμμάτων κινητής τηλεφωνίας Unlimited Ομιλία & SMS

Πως διαμορφώνονται;

τα προγράμματα Unlimited Ομιλία&SMS+ 10GB και Unlimited Ομιλία&SMS+ 20GB αντικαθιστούν τα Unlimited Ομιλία&SMS+ 6GB και Unlimited Ομιλία&SMS+ 15GB, αντίστοιχα και

τα προγράμματα Business Unlimited Ομιλία&SMS+ 10GB και 20GB αντικαθιστούν τα Business Unlimited Ομιλία&SMS+ 6GB και 15GB, αντίστοιχα.

Και δεν σταματάει εδώ η Nova με τα δώρα της!

Οι συνδρομητές του προγράμματος των 2GB μπορούν να διπλασιάσουν μέσω του “Data Jump” τα Data τους για 2 συνεχόμενους μήνες.

Ενώ, οι συνδρομητές του Unlimited ALL, έχουν τη δυνατότητα μετάβασης στα προγράμματα Unlimited ALL+ EU και Business Unlimited ALL+ EU αντίστοιχα. Δηλαδή, χωρίς επιπλέον κόστος, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για πάντα, αρκεί να εγγραφούν μέχρι τις 31 Μαρτίου!

Η μόνη προϋπόθεση είναι μια απλή ανανέωση συμβολαίου μέσω της εφαρμογής Nova App, καθώς και μέσω του nova.gr.

«Γιορτάζουμε ένα χρόνο της νέας Nova, προσφέροντας περισσότερα data χωρίς κόστος, με δέσμευση στην πελατοκεντρική προσέγγιση αλλάζοντας τις νόρμες της αγοράς. Στη Nova δεσμευόμαστε να προσφέρουμε στους πελάτες μας ότι καλύτερο έχει να παρουσιάσει η τεχνολογία σήμερα, στις καλύτερες τιμές και με την καλύτερη δυνατή εμπειρία», είπε ο Μιχάλης Αναγνωστάκoς, Chief Marketing Officer της Nova.

Το Data Jump είναι το νέο συμβόλαιο της Nova με τους συνδρομητές της. Ένα συμβόλαιο αμοιβαίας εμπιστοσύνης…

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με το Data Jump, μπορείτε να καλέσετε στο 13800, να επισκεφτείτε το nova.gr ή ένα οποιοδήποτε από τα καταστήματα Nova, σε όλη την Ελλάδα.

Τι λέτε; Είστε έτοιμοι για περισσότερα;