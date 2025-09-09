Η Apple παρουσίασε το νέο iPhone 17 – Για πρώτη φορά λάνσαρε το «iPhone Air», το πιο λεπτό μοντέλο της

Η Apple ανακοίνωσε σήμερα (09.09.2025) το iPhone 17, το νέο αυτόνομο μοντέλο με μεγαλύτερη οθόνη 6,3 ιντσών, με υποστήριξη ProMotion και υψηλότερη μέγιστη φωτεινότητα.

Το νέο iPhone 17 μπορεί να προπαραγγελθεί αυτήν την Παρασκευή και η αποστολή του θα γίνει την επόμενη Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου. Η Apple λάνσαρε τη νέα σειρά σε μια «εκπληκτική» εκδήλωση, με το βασικό μοντέλο να διαθέτει αναβαθμισμένη οθόνη.

Από την οθόνη των 6,1 ιντσών του περσινού iPhone 16, το νέο iPhone 17 των 6,3 ιντσών μοιράζεται πλέον το ίδιο μέγεθος οθόνης με το iPhone 16 Pro της Apple και το επερχόμενο μοντέλο iPhone 17 Pro που πρόκειται επίσης να αποκαλυφθεί.

Το κανονικό iPhone 17 διαθέτει πλέον οθόνη ProMotion 120Hz, με προσαρμοστικό ρυθμό ανανέωσης έως και 120Hz. Η οθόνη Always-on προσαρμόζεται έως και 1 Hz, με τις ζωντανές δραστηριότητες και τα widgets να παραμένουν στην οθόνη κλειδώματος.

Η οθόνη του νέου μοντέλου προστατεύεται από την Ceramic Shield 2, με 3 φορές καλύτερη αντοχή στις γρατσουνιές, και μια νέα επίστρωση σχεδιασμένη από την Apple, συνδεδεμένη με την Ceramic Shield σε ατομικό επίπεδο. Διαθέτει επίσης μια αντιανακλαστική επίστρωση 7 στρώσεων, που μειώνει την αντανάκλαση και τους περισπασμούς, καθιστώντας την πιο ευανάγνωστη σε συνθήκες έντονου φωτισμού.

Με το νέο τσιπ A19, το iPhone 17 διαθέτει 6πύρηνη CPU, 2 πυρήνες υψηλών επιδόσεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας, καθώς και μια 5πύρηνη GPU.

Επιπλέον, το iPhone 17 έχει «όλη τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας» και 8 ώρες περισσότερες αναπαραγωγής βίντεο από το iPhone 16. Μόλις 10 λεπτά φόρτισης σάς προσφέρουν 8 ώρες αναπαραγωγής βίντεο.

Το iPhone 17 διαθέτει μια νέα υπερευρυγώνια κάμερα 48 megapixel. Το σύστημα κάμερας του τηλεφώνου υποστηρίζει επίσης 2x οπτικό τηλεφακό και καλύτερες μακροφωτογραφίες.

Η εταιρεία ενημέρωσε την μπροστινή κάμερα με έναν νέο τετράγωνο αισθητήρα 18 megapixel. Η Apple δήλωσε ότι αυτό σας επιτρέπει να τραβάτε selfies σε διαφορετικές μορφές χωρίς να αλλάζετε προσανατολισμό. Επιπλέον, ανέφερε επίσης ότι το νέο κέντρο selfie θα σας επιτρέψει να τραβάτε πιο σταθερά βίντεο. Η νέα μπροστινή κάμερα του iPhone 17 υποστηρίζει επίσης το Center Stage για κλήσεις.

Η τιμή του iPhone 17 θα ξεκινά από 799 δολάρια με βασικό αποθηκευτικό χώρο 256 GB. Το iPhone 16 θα ξεκινά από 699 δολάρια για τα 128 GB. Ουσιαστικά, η τιμολόγηση για ένα συγκρίσιμο μοντέλο είναι η ίδια, αλλά δεν μπορείτε να επιλέξετε ένα μοντέλο 128 GB.

Το νέο iPhone 17 διατίθεται σε πέντε χρώματα: Λεβάντα, Μπλε Ομίχλης, Μαύρο, Λευκό και Φασκόμηλο. Ο αποθηκευτικός χώρος ξεκινά από 256 GB.

Η νέα σειρά περιλαμβάνει τα εξής μοντέλα:

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Air

Τα νέα τεχνικά χαρακτηριστικά – Τι νέο φέρνει η σειρά iPhone 17

Επεξεργαστές: A19 και A19 Pro

Οθόνες: ProMotion OLED έως 120 Hz

Κάμερες: 48MP κύρια και 24MP selfie

Σύνδεση: USB‑C

iOS 19 προεγκατεστημένο

Νέο design και μειωμένο βάρος

Σειρά Air: πιο λεπτό iPhone στην ιστορία, με επαναστατική μπαταρία silicon‑carbon

Διαθεσιμότητα και Τιμές

Η κυκλοφορία της νέας σειράς θα ξεκινήσει με προπαραγγελίες στις 12 Σεπτεμβρίου και αποστολές στις 19 Σεπτεμβρίου.

Τιμή βάσης iPhone 17: ~899 €

~899 € Τιμή Pro Max: έως 1.300 €

Το iPhone Air

Το iPhone 17 Air είναι αυτό που ξεχωρίζει με πάχος μόλις 5,5 χιλιοστά, φέρνοντας νέο σχεδιασμό, νέα μπαταρία τύπου silicon-carbon, αλλά και ορισμένες θυσίες όπως η αφαίρεση του κάτω ηχείου και περιορισμένη διάρκεια ζωής στη μπαταρία (έως 1.000 κύκλους φόρτισης).

Σε μία από τις πιο αναμενόμενες παρουσιάσεις νέων προϊόντων της Apple, λάνσαρε και το πρώτο του «iPhone Air». Όπως υποδηλώνει το όνομα, είναι η πρώτη προσπάθεια της εταιρείας να δημιουργήσει μια λεπτότερη έκδοση του αρχικού μοντέλου iPhone. Το τηλέφωνο τροφοδοτείται από το chip A19 Pro, το πιο προηγμένο Silicon της Apple μέχρι σήμερα, και είναι κατασκευασμένο σχεδόν εξ ολοκλήρου από τιτάνιο για να προσφέρει σταθερότητα στο συνολικό πλαίσιο.

Το νέο smartphone παίρνει το όνομά του από τη στρατηγική της Apple το 2008 να χρησιμοποιεί το «Air» μπροστά από ένα φθηνότερο και ελαφρύτερο Macbook. Πράγματι, η συσκευή ζυγίζει μόλις 145 γραμμάρια. Είναι ελαφρύτερη από τα περισσότερα iPhone, κυρίως λόγω του σκελετού που είναι κατασκευασμένος κυρίως από τιτάνιο. Όσον αφορά τις διαστάσεις, η συσκευή έχει πάχος λίγο περισσότερο από 5,5 χιλιοστά, καθιστώντας την ελαφρώς λεπτότερη από 2 χιλιοστά σε σχέση με τα τρέχοντα iPhone.

Το iPhone Air με e-SIM διαθέτει επίσης N1, μια καινοτομία για όλα τα iPhone της Apple μέχρι σήμερα. Το N1 είναι ένα τσιπ WiFi που συνοδεύεται από το δικό της μόντεμ C1x της Apple, τα οποία συνδυάζονται για να προσφέρουν το λεπτό προφίλ του iPhone Air.

Όσον αφορά τις άλλες προδιαγραφές υλικού, το iPhone Air διαθέτει Ceramic Shield 2 στην οθόνη ProMotion 120Hz, παρόμοια με το iPhone 17. Το iPhone Air είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία από σήμερα και θα είναι διαθέσιμο αργότερα τον Σεπτέμβριο. Διατίθεται σε χρώματα «cloud white», «space black», ανοιχτό χρυσό και ένα πιο διακριτικό από πριν, ανοιχτό μπλε.

Οι τιμές αναμένεται να είναι παρόμοιες ή ελαφρώς αυξημένες σε σχέση με το iPhone 16, ανάλογα με την αγορά.

Παρουσίαση σήμερα στις 20:00

Η παρουσίαση ξεκίνησε ζωντανά στις 20:00 και μπορείτε να την παρακολουθήσετε εδώ:

Η Apple θα παρουσιάσει όλα τα μοντέλα δίνοντας όλες τις νέες πληροφορίες που χρειαζόμαστε.