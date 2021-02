Η ημερομηνία 1η Φεβρουαρίου σηματοδοτεί για την BRAUN την έναρξη της επετείου των 100 χρόνων της

Το διακεκριμένο αυτό brand γιορτάζει την κληρονομιά του ‘good design’ καθ’όλη τη διάρκεια του 2021.

Είναι η μέρα όπου ο Max Braun άνοιξε το εργαστήριό ηλεκτρικών συσκευών στη Φρανκφούρτη στη Γερμανία, πριν από 100 Χρόνια, έχοντας σαν φιλοσοφία ότι το ‘good design’ χαρακτηρίζεται από απλότητα, χρηστικότητα και διαχρονικότητα.

Η προέλευση της Braun φτάνει πίσω στο 1921 όταν ο Max Braun άνοιξε ένα εργαστήριο όπου επισκεύαζε μεταφορικούς ιμάντες ώστε να τους κάνει να έχουν μεγαλύτερη αντοχή. Οι γιοί του Artur και Erwin (απόφοιτοι του Ulm School of Design) επένδυσαν και έχτισαν πάνω στο πάθος του για αντοχή και ανθρωποκεντρισμό σε όσα κατασκεύαζε. Όταν ανέλαβαν την εταιρεία το 1951 εστίασαν ακόμα περισσότερο στο φιλικό προς το χρήστη σχεδιασμό. Σε αντίθεση με το βαρύ και φορτωμένο σχεδιασμό που υπερίσχυε στα μέσα του αιώνα, υλοποιούσαν μόνο προϊόντα τα οποία εξυπηρετούσαν κάποια ανάγκη, απλούστευαν την καθημερινή διαβίωση κι άντεχαν στο πέρασμα του χρόνου. Η φιλοσοφία του ‘good design’ με εφαρμογή στις φόρμες και στη λειτουργικότητα των συσκευών πέρασε στην Ιστορία τη δεκαετία του 1970 λόγω της συνεισφοράς του επικεφαλής στον σχεδιασμό της Braun Dieter Rams που ακόμα και σήμερα αποτελεί σχεδιαστικό ορόσημο και σημείο αναφοράς.

Για να γιορτάσει την 100η αυτή επέτειο, η Braun έχει δημιουργήσει μία limited-edition σειρά με επιλεγμένα top sellers προϊόντα ανάμεσα από τις κατηγορίες των συσκευών για το σπίτι, προσωπικής περιποίησης, ρολόγια και ηχητικά συστήματα. Η συλλογή έχει σχεδιαστεί ώστε να απαντά σε καθημερινές ανάγκες και σε όσα έχουν σημασία αφαιρώντας το περιττό αλλά περιλαμβάνοντας μικρές σχεδιαστικές λεπτομέρειες, χρώματα και χαρακτηριστικά αποτίοντας φόρο τιμής στον δημιουργό της μοναδικής αυτής μάρκας και στην 100η επέτειο της. Όλα τα προϊόντα της σειράς αυτής διατίθενται με 5 ετή εγγύηση που διαβεβαιώνει το κοινό της για την αφοσίωση στο σχεδιασμό και στην παραγωγή προϊόντων που έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν στον χρόνο.

Το brand θα πραγματοποιήσει καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς ένα πρόγραμμα με events και συνεργασίες πάνω στο θέμα του ‘Good Design for a Better Future’. Μετά από τα lockdowns του 2020, το κοινό – ειδικά το νεανικό – αισθάνεται την αβεβαιότητα για το μέλλον και αναζητά την ποιότητα και την ουσία μέσα από μία ”less but better” φιλοσοφία. Στα 100 χρόνια της η Braun πρεσβεύει ότι είναι η σωστή στιγμή για να ξεκινήσει το διάλογο σχετικά με το ‘good design’ μέσα στην κοινότητα των σχεδιαστών, εμπνέοντας και δημιουργώντας σχέσεις με την επόμενη γενιά σχεδιαστών και οπαδών των προϊόντων της. Καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς 2021, η Braun έχει προσκαλέσει ηγετικές φιγούρες από το χώρο του design, της μόδας και την πιο επίκαιρη νεανική κουλτούρα για να μοιραστούν τις απόψεις τους γύρω από το τι είναι ‘good design’ σήμερα και πως μπορεί να επηρεάσει το μελλοντικό lifestyle, την εκπαίδευση και τον κόσμο γενικά.

Τα ορόσημα του προγράμματος ‘Good Design for a Better Future’ περιλαμβάνουν:

Μία μοναδική συνεργασία με μία από τις πιο διάσημες στο νεανικό κοινό φιγούρες της μόδας και του design. Θα ανακοινωθεί τον Φεβρουάριο και θα δώσει νέα ζωή σε μία κλασική αξία της Braun.

Braun 100 Talks, σειρά events που θα περιλαμβάνουν podcasts, ομιλίες και φιλμς από iconic προσωπικότητες του design, της μόδας και της νεανικής κουλτούρας όπως η διάσημη interior designer Ilse Crawford. Στα events αυτά θα προσκληθούν και νέοι Έλληνες σχεδιαστές, δημοσιογράφοι και καλλιτέχνες που θα καλύψουν το γεγονός με θεματολογία στα μέσα τους.

Διαδραστικά workshops με συμμετοχή influencers σχετικά με το ‘good design’ στη μόδα και στην ομορφιά με χαρακτηριστικό θέμα το πως αντανακλάται η εκατονταετία του στυλ επάνω στην 100 th Anniversary Collection της Braun.

Anniversary Collection της Braun. Μία νέα έκδοση του Braun Prize το Σεπτέμβριο 2021, και πολλά άλλα.

Όλο το περιεχόμενο θα είναι διαθέσιμο στο https://www.braunhousehold.com/el-gr καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Ο καθηγητής Oliver Grabes, Head of Global Braun Design/ P&G, στέλνει το παρακάτω μήνυμα: H επέτειος αυτή είναι η ευκαιρία να ανοίξουμε το διάλογο γύρω από τις θεμελιώδεις αρχές μας για το ‘good design’ – χρήσιμο, απλό και ανθεκτικό στο χρόνο – αλλά και ποια μπορεί να είναι η επίδρασή του για τα επόμενα 100 χρόνια. Έχουμε οργανώσει ένα συναρπαστικό πρόγραμμα σε συνεργασία με ηγετικές φιγούρες στο χώρο του design ενώ έχουμε σχεδιάσει και μοναδικές limited edition συσκευές με διευρυμένη εγγύηση που την ονομάζουμε 100th Anniversary Collection.

Το 2021 είναι μία μοναδική ευκαιρία για τους λάτρεις του design, και ειδικά για τη νεότερη γενιά να εμπλακούν στο θέμα ‘good design for a better future’ γιατί στην ουσία όλων η Braun είναι μία ανθρωποκεντρική μάρκα που σχεδιάζει με βάση τις ανάγκες του χρήστη, με στόχο την αντοχή στον χρόνο και με τη ματιά στο μέλλον.

H 100th Anniversary Collection περιλαμβάνει τις σειρές: Braun MultiQuick 9, Braun MultiQuick 3, Braun Citrus Juicer, Braun CareStyle Compact, Braun TexStyle 5. Η 100th Anniversary Collection θα είναι διαθέσιμη στο επίσημο website της Braun https://www.braunhousehold.com/el-gr τον Μάρτιο του 2021.