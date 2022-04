Το πιο πρόσφατο ρομποτικό ζώο που έχει το σχήμα αρουραίου παρουσίασαν επιστήμονες στην Κίνα από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας του Πεκίνου.

Πρόκειται για ένα ρομπότ με τέσσερα ποδιά σαν αρουραίος το οποίο ονομάζεται SQuRo (small-size quadruped robotic rat), και μπορεί να σκύβει, να στέκεται, να περπατά και να σέρνεται ακριβώς σαν ένα πραγματικό ζωάκι.

Το συγκεκριμένο ρομπότ μπορεί να μεταφέρει φορτία ισοδύναμα με το 91% του δικού του βάρους. Η ομάδα που το κατασκεύασε όπως γράφει η daily mail ελπίζει ότι ο SQuRo θα είναι αποτελεσματικός σε μικρούς χώρους και δύσβατα σημεία κατά τη διάρκεια αποστολών έρευνας και διάσωσης.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι αρουραίοι έχουν αποτελέσει βασική έμπνευση για πολλούς προγραμματιστές όσον αφορά τη ρομποτική.

«Οι αρουραίοι που ζουν σε σπηλιές έχουν προσελκύσει μεγάλη προσοχή λόγω της απαράμιλλης ευελιξίας και προσαρμοστικότητάς τους. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για να επιτευχθεί η αντιγραφή της μορφολογίας ή της κίνησης των αρουραίων», τονίζει άνθρωπος της ομάδας που το κατασκεύασε.

Να σημειωθεί ότι οι ερευνητές μελέτησαν τα σώματα και τις κινήσεις των αρουραίων για να κατασκευάσουν μια μακριά και εύκαμπτη σπονδυλική στήλη, παρόμοια με αυτή των τρωκτικών. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι κατά τη διάρκεια δοκιμών πεδίου, ο SQuRo μπόρεσε να περάσει μέσα από ένα πέρασμα πλάτους 88 εκατοστών, να διασχίσει ένα εμπόδιο ύψους 27 εκατοστών και να ανέβει μια πλαγιά με κλίση 15 μοιρών.

