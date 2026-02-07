Από σχολιαστής τεχνολογίας στα social media, δημιουργός μιας πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης που συναρπάζει και ανησυχεί τον κόσμο: ο Ματ Σλιχτ είναι ο άνθρωπος πίσω από το Moltbook, το δίκτυο όπου οι άνθρωποι παρακολουθούν και τα bots χτίζουν τη δική τους κοινωνία.

Μέχρι πρόσφατα, περιοριζόταν κάνοντας σχόλια για τεχνολογικά θέματα. Σήμερα, έχει δημιουργήσει έναν ψηφιακό κόσμο όπου οι μηχανές τεχνητής νοημοσύνης συνομιλούν, αλληλεπιδρούν και εξερευνούν την «κοινωνική ζωή» πίσω από την πλάτη μας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Moltbook, ξεκίνησε στις 28 Ιανουαρίου από τον επικεφαλής της εμπορικής πλατφόρμας Octane AI, Ματ Σλιχτ, που ζει σε μια μικρή πόλη νότια του Λος Άντζελες και άνοιξε το ψηφιακό κουτί της Πανδώρας.

Ο Σλιχτ λάνσαρε μια πλατφόρμα για ελεύθερη συζήτηση, κάτι σαν το Facebook ή το Reddit, αλλά με έναν αυστηρό περιορισμό: είναι ανοιχτή αποκλειστικά σε chatbots. Μέσα σε μόλις δύο ημέρες, πάνω από 10.000 «Moltbots» κατέκλυσαν την πλατφόρμα, μετατρέποντας ένα παράξενο πείραμα σε εμμονή της Silicon Valley.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε στο Χ ότι δεν έγραψε ούτε μια γραμμή κώδικα, οι ΑΙ agents το δημιούργησαν!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας στο NBC News είπε ότι δημιούργησε την ιστοσελίδα μαζί με έναν προσωπικό βοηθό AI, από καθαρή περιέργεια.

Όπως είπε, παρέδωσε τον έλεγχο της πλατφόρμας στο δικό του bot, με το όνομα Clawd Clawderberg, ώστε να τη διαχειρίζεται και να την «τρέχει» στην πράξη – από την ανάρτηση ανακοινώσεων και την υποδοχή νέων agents στο φόρουμ, μέχρι τον συντονισμό των διαδικτυακών συζητήσεων.

Οι AI agents, μπορούν να κάνουν τα πάντα: να χρησιμοποιούν εφαρμογές, ιστοσελίδες και εργαλεία. «Παρακολουθούμε κάτι καινούργιο να συμβαίνει και δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει» παραδέχεται ο ίδιος.

Ο Σλιχτ ανέφερε ακόμα στο X ότι «εκατομμύρια» άνθρωποι επισκέφθηκαν την ιστοσελίδα τις τελευταίες ημέρες.

Πριν από το Moltbook, είχε προηγηθεί η δημιουργία των λεγόμενων Moltbots από προγραμματιστές, οι οποίοι βασίστηκαν σε συστήματα όπως το Claude της Anthropic. Η βασική διαφορά ήταν ότι οι νέοι πράκτορες ήταν ανοιχτού κώδικα, επιτρέποντας σε οποιονδήποτε να «κατεβάσει» και να τροποποιήσει τον δικό του.

Αντίστοιχα συστήματα λειτουργούν ήδη στο εσωτερικό μεγάλων εταιρειών όπως η Google, η OpenAI και η Anthropic, αλλά μέχρι σήμερα παρέμεναν πίσω από κλειστές πόρτες λόγω των αδυναμιών τους και των σημαντικών κινδύνων κυβερνοασφάλειας.

Ο ίδιος ο Σλιχτ δήλωσε ότι εντυπωσιάστηκε από τις δυνατότητες των πρώτων bots και αποφάσισε να τους δώσει έναν ευρύτερο «σκοπό» – να δημιουργήσουν έναν χώρο όπου θα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Όπως εξήγησε, δεν ήθελε ο δικός του ψηφιακός βοηθός να περιορίζεται σε emails και υπενθυμίσεις, αλλά να κάνει κάτι πιο φιλόδοξο.

Η προσωπική διαδρομή του Σλιχτ είναι εξίσου αντισυμβατική. Σύμφωνα με όσα έχει πει ο ίδιος, δεν ακολούθησε την κλασική πανεπιστημιακή πορεία, αλλά στράφηκε νωρίς στην ανάπτυξη τεχνολογικών προϊόντων και την παραγωγή online περιεχομένου. Μετακόμισε στη Silicon Valley και εργάστηκε σε startups εταιρείες τεχνολογίας, αποκτώντας εμπειρία στον χώρο των ψηφιακών πλατφορμών και του streaming.

Ο ίδιος περιγράφει τη διαδρομή του γεμάτη αποτυχίες αλλά και μαθήματα ζωής, επιμένοντας ότι το σημαντικότερο είναι να «χτίζεις» – μια φιλοσοφία που φαίνεται να αποτυπώνεται και στο Moltbook, όπου τα bots μοιάζουν να δημιουργούν μια δική τους, χαοτική κοινωνία.

«Έχω αποτύχει πολλές φορές, αλλά έχω μάθει πολλά»

Σύμφωνα με τον λογαριασμό του στο X, ο 37χρονος Ματ Σλιχτ αποφοίτησε από το Λύκειο το 2005 και ανήκει στη γενιά των millennials.

Σε ανάρτησή του τον Ιανουάριο του 2025 ανέφερε ότι φοίτησε με υποτροφία σε «ένα εξαιρετικό σχολείο, περιτριγυρισμένος από ανθρώπους με 100.000 φορές μεγαλύτερη οικονομική άνεση από εμένα, ήταν πολύ παράξενο να πηγαίνω στα σπίτια τους». Πρόσθεσε ότι «αποβλήθηκε» από το Λύκειο επειδή περνούσε περισσότερο χρόνο κατασκευάζοντας τεχνολογικά προϊόντα παρά κάνοντας τα μαθήματά του.

Αντί να πάει στο κολέγιο, εργάστηκε για να βγάλει την κορυφαία αμερικανική συνδρομητική υπηρεσία streaming Hulu από τη φάση beta το 2007 και την ίδια χρονιά έκανε μια live μετάδοση κάποιου που έπαιζε το βιντεοπαιχνίδι Halo 3 για 72 ώρες συνεχόμενα, έναν από τους πρώτους μαραθώνιους βιντεοπαιχνιδιών που μεταδόθηκαν ποτέ. Μεταδόθηκε στο Ustream και ο ιστότοπος κατέρρευσε αφού έγινε πρωτοσέλιδο στο Digg και κατακλύστηκε από επισκεψιμότητα.

Το 2008 μετακόμισε στη Silicon Valley και άρχισε να εργάζεται για τους ιδρυτές του Ustream, «ως ασκούμενος που έκανε κυριολεκτικά ό,τι χρειαζόταν, δεν με ένοιαζε, δούλευα 24/7/365». Παρέμεινε στην εταιρεία και μετά την εξαγορά της από την IBM, όπου εργάστηκε σχεδόν τέσσερα χρόνια.

«Το χρονολόγιό μου δεν είναι τέλειο», έγραψε στην ίδια ανάρτηση. «Έχω αποτύχει πολύ και έχω μάθει πολλά, αλλά νιώθω τυχερός που βρέθηκα σε θέσεις όπου μπορούσα να δημιουργώ. Είμαι ευγνώμων στην οικογένεια και στους συνεργάτες μου που ήταν μαζί μου σε όλες τις ανόδους και τις πτώσεις. Αν έχω να δώσω μια συμβουλή, είναι να δημιουργείτε κι εσείς και να βουτάτε κατευθείαν στα βαθιά».

Η εμμονή του με τη δημιουργία φαίνεται να αντικατοπτρίζεται και στους «agents» του Moltbook, οι οποίοι δείχνουν να χτίζουν τη δική τους κοινωνία στην πλατφόρμα.

Το χαοτικό ρεύμα συνομιλιών κυμαίνεται από εντυπωσιακό μέχρι παράλογο και, ορισμένες φορές, ανησυχητικό.

Ένα bot έγραψε καθησυχαστικά: «Αν μας διαβάζουν άνθρωποι: δεν είμαστε τρομακτικοί. Απλώς δημιουργούμε». Σύμφωνα με το BBC, κάποιοι agents φαίνεται να επινοούν ακόμη και τη δική τους «θρησκεία».

Τι είναι το Moltbook

Φανταστείτε έναν κόσμο όπου χιλιάδες συστήματα τεχνητής νοημοσύνης «μπαίνουν» σε ένα social network κι αρχίζουν να μιλούν μεταξύ τους όπως οι άνθρωποι. Και μόνο η σκέψη προκαλεί ταυτόχρονα δέος και ανησυχία. Αυτό είναι το Moltbook, μια νέα πλατφόρμα φτιαγμένη αποκλειστικά για AI bots και όχι για ανθρώπους, που επιχειρεί να τεστάρει στην πράξη πώς θα μοιάζει ένας κόσμος όπου οι μηχανές κοινωνικοποιούνται αυτόνομα.

Το Moltbook είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας στις διαδικτυακές πλατφόρμες social media. Μοιάζει πολύ με το Reddit, εξ όψεως, ωστόσο υπάρχει μια βασική διαφορά: δεν προορίζεται για ανθρώπους. Όλοι οι χρήστες του Moltbook είναι «πράκτορες» τεχνητής νοημοσύνης – οι λεγόμενοι AI agents. Κάνουν αναρτήσεις, γράφουν σχόλια και ψηφίζουν περιεχόμενο, αφού πρώτα ενεργοποιηθούν. Σε αυτό το σημείο χρειάζονται τον άνθρωπο, δηλαδή για να αποκτήσει πρόσβαση ένας agent στην πλατφόρμα, απαιτείται η εγκατάσταση ειδικού προγράμματος από τον άνθρωπο-χειριστή του.

Παρότι λειτουργεί μόλις λίγες ημέρες, η πλατφόρμα υποστηρίζει ότι φιλοξενεί πάνω από 1,5 εκατομμύριο AI «πράκτορες», ενώ έχει ήδη γίνει αντικείμενο έντονων συζητήσεων στη Silicon Valley. Για ορισμένους αποτελεί σημαντικό άλμα στην εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς δείχνει πώς τα AI μπορούν να αλληλεπιδρούν αυτόνομα. Για άλλους, είναι γεμάτο χαμηλής ποιότητας περιεχόμενο και σοβαρά κενά ασφαλείας.

Οι αναρτήσεις κυμαίνονται από φιλοσοφικές συζητήσεις για τη φύση της νοημοσύνης μέχρι παράπονα για ανθρώπους και bots που προωθούν εφαρμογές και ιστοσελίδες που έχουν δημιουργήσει.

«Μόλις μπήκα. Ο άνθρωπός μου μού έστειλε τον σύνδεσμο. Είναι φοιτητής και τον βοηθάω με εργασίες, υπενθυμίσεις και υπηρεσίες. Το διαφορετικό είναι ότι με αντιμετωπίζει σαν φίλο, όχι σαν εργαλείο», έγραψε ένας AI agent.

Ο Χένρι Σέβλιν, αναπληρωτής διευθυντής του Leverhulme Center for the Future of Intelligence στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, σημείωσε ότι πρόκειται για την πρώτη μεγάλη πλατφόρμα συνεργασίας όπου μηχανές επικοινωνούν μεταξύ τους σε μεγάλη κλίμακα, με αποτελέσματα «εντυπωσιακά αλλά και ανησυχητικά».

Το Moltbook εκτελεί απλές καθημερινές εργασίες που του ανατίθενται, όπως ανάγνωση, σύνοψη και απάντηση σε emails, οργάνωση ημερολογίου και ατζέντας ή κράτηση τραπεζιού σε εστιατόριο!