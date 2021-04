Η εταιρεία νευροτεχνολογίας Neuralink του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ έδωσε μια ακόμη γεύση από τα έως τώρα πειράματα της. Παρουσίασε μια μαϊμού, η οποία, έχοντας στο κεφάλι της δύο ασύρματα εγκεφαλικά εμφυτεύματα, φαίνεται να παίζει ένα βιντεοπαιχνίδι σε μια οθόνη απλώς με το νου της.

Το τρίλεπτο βίντεο δείχνει ένα αρσενικό μακάκο, με ένα τσιπάκι σε κάθε πλευρά του εγκεφάλου του, να παίζει το παιχνίδι “Mind Pong”, χωρίς κανένα χειριστήριο, ελέγχοντας τις κινήσεις του παιχνιδιού απλώς με το να σκέπτεται ότι κουνάει το χέρι του πάνω ή κάτω.

Όπως έγραψε περιχαρής ο Έλον Μασκ στο Twitter, «το πρώτο προϊόν της Neuralink θα επιτρέψει σε κάποιον με παράλυση να χρησιμοποιεί ένα έξυπνο κινητό τηλέφωνο με το νου του πιο γρήγορα και από κάποιον που χρησιμοποιεί τα δάχτυλα του». Επόμενες εκδόσεις του προϊόντος, κατά τον πάντα υπεραισιόδοξο Μασκ, θα επιτρέψουν σε παραπληγικούς να περπατήσουν ξανά, ενώ τόνισε ότι τα εμφυτεύματα φορτίζονται ασύρματα, «με αποτέλεσμα κάποιος να δείχνει και να νιώθει τελείως φυσιολογικός».

Later versions will be able to shunt signals from Neuralinks in brain to Neuralinks in body motor/sensory neuron clusters, thus enabling, for example, paraplegics to walk again