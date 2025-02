«Πέθανε» η πράσινη κουκουβάγια του Duolingo – «Αντί για λουλούδια, κάντε ένα μάθημα»

Η πράσινη κουκουβάγια, το λογότυπο της εφαρμογής εκμάθησης γλωσσών Duolingo, που γνώρισε ιδιαίτερη απήχηση από την περίοδο της πανδημίας και μετά, δεν είναι πια εδώ.

Η αμερικανική εταιρεία πίσω από την εφαρμογή Duolingo εξέδωσε μια ανακοίνωση αποκαλύπτοντας ότι η χαριτωμένη κουκουβάγια «έφυγε». «Στα χνάρια του μπλε πουλιού του Twitter, η κουκουβάγια φαίνεται να έπεσε θύμα μιας εταιρικής αλλαγής επωνυμίας» σχολιάζει το CNN.

Σε μια ανάρτηση την Τρίτη, στο X (πρώην Twitter) η εφαρμογή έγραψε: «Με βαριά καρδιά σας ενημερώνουμε ότι η κουκουβάγια της Duolingo είναι νεκρή. Οι αρχές διερευνούν αυτή τη στιγμή την αιτία του θανάτου του και συνεργαζόμαστε πλήρως. Αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, μάλλον πέθανε περιμένοντας να κάνεις το μάθημά σου, αλλά τι ξέρουμε εμείς;».

Η εταιρεία με έδρα το Πίτσμπουργκ, που ιδρύθηκε το 2011, προσφέρει περισσότερα από 100 μαθήματα που καλύπτουν περισσότερες από 40 γλώσσες. Έγινε εξαιρετικά δημοφιλής κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αποφάσισαν να αξιοποιήσουν τον χρόνο που έμεναν στο σπίτι τους, προσπαθώντας να μάθουν μια νέα γλώσσα.

«Γνωρίζουμε ότι είχε πολλούς εχθρούς, αλλά σας παρακαλούμε να αποφύγετε να μοιραστείτε στα σχόλια γιατί μισείτε την κουκουβάγια. Εάν αισθάνεστε διατεθειμένοι να το μοιραστείτε, συμπεριλάβετε επίσης τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας, ώστε να μπορούμε να σας εγγραψούμε αυτόματα στο Duolingo Max (την premium συνδρομητική υπηρεσία της εταιρείας) στη μνήμη του. Ευχαριστούμε που σέβεστε το απόρρητο της Dua Lipa αυτή τη στιγμή» αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση, κάνοντας μια αναφορά στην αγάπη της κουκουβάγιας για την τραγουδίστρια.

an important message from Duolingo pic.twitter.com/jTTT680yVs

Η ανακοίνωση της Τρίτης (11.02.2025) έγινε viral, με την ανάρτηση να έχει προβληθεί περισσότερες από 47 εκατομμύρια φορές μέχρι το πρωί της Τετάρτης.

Ένας χρήστης έγραψε: «Πέρασε τις τελευταίες μέρες παρακαλώντας με να μάθω γαλλικά και την αγνόησα. Δεν θα συνέλθω ποτέ από αυτό». Κάποιος άλλος είπε: «Υποψιάζονται κάτι;».

Σε επόμενη ανάρτηση, η εφαρμογή Duolingo έγραψε: «Αντί για λουλούδια, παρακαλώ κάντε ένα μάθημα Duolingo».

Παράλληλα, η εταιρεία ενημέρωσε τη φωτογραφία προφίλ της στο X με μια εικόνα της κουκουβάγιας με χ στα μάτια και τη γλώσσα να κρέμεται έξω από το στόμα. Το CNN τόνισε πως μέσα στην εφαρμογή εμφανίζεται η κουκουβάγια.

Επίσης, εκπρόσωπος της Duolingo είπε στο CNN ότι θα αποκαλύψουν περισσότερα στα social media, τις επόμενες ώρες, για τη «σοκαριστική (και πιθανώς παράλογη) αλήθεια πίσω από τον πρόωρο θάνατό της».

Η είδηση του «ξαφνικού θανάτου» της κουκουβάγιας έκανε τον γύρο των social media. Δείτε μερικές ξεχωριστές αναρτήσεις:

duo the owl has been eliminated pic.twitter.com/Qly2NAYbWH

In lieu of flowers, please do a Duolingo lesson. pic.twitter.com/4CTl2Jc6Oe