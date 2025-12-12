Phaistos: Το grXchange καλύπτει το κενό στο νέο πλαίσιο πολιτικής διαφήμισης της ΕΕ

10 Δεκεμβρίου 2025 – Η Phaistos ανακοινώνει ότι το grXchange, η cross-media ad-tech πλατφόρμα της εταιρείας, είναι πλέον πλήρως συμβατό με τις απαιτήσεις του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού για την πολιτική επικοινωνία, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2025 και αλλάζει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο υλοποιούνται καμπάνιες δημόσιου ή πολιτικού ενδιαφέροντος στην Ε.Ε.

Ο κανονισμός (TTPA Regulation (EU) 2024/900), εισάγει αυστηρότερους κανόνες διαφάνειας, τεκμηρίωσης και προστασίας δεδομένων, επηρεάζοντας άμεσα πολιτικά κόμματα, δημόσιους φορείς, οργανισμούς media και agencies.

Την ίδια στιγμή, διεθνείς πλατφόρμες διαφήμισης έχουν ανακοινώσει ότι αποσύρουν την υποστήριξή τους για πολιτικές, εκλογικές και issue-based καμπάνιες σε όλα τα κράτη-μέλη, δημιουργώντας ένα ουσιαστικό επιχειρησιακό κενό για τους φορείς που χρειάζονται αξιόπιστες και συμβατές λύσεις.

Ανταποκρινόμενη στο νέο θεσμικό πλαίσιο της Ε.Ε., η Phaistos έχει ήδη προσαρμόσει το grXchange, προσφέροντας μια μια διαθέσιμη και τεχνικά ελεγχόμενη επιλογή για την προβολή καμπανιών πολιτικού ή κοινωνικού περιεχομένου, σε πλήρη συμμόρφωση με τις νέες ευρωπαϊκές απαιτήσεις.

Η πλατφόρμα υποστηρίζει τη νόμιμη υλοποίηση ενεργειών πολιτικής επικοινωνίας από δημόσιους οργανισμούς, κόμματα, πολιτικά πρόσωπα και media agencies, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στους media οργανισμούς (Publishers, WebTVs και άλλους media owners) να υποστηρίζουν τις αντίστοιχες καμπάνιες εντός του νέου πλαισίου και χωρίς ρίσκο κανονιστικών παραβάσεων.

Η Phaistos εξελίσσει διαρκώς το grXchange, με στόχο να ανταποκρίνεται στις τεχνικές, λειτουργικές και ρυθμιστικές ανάγκες της αγοράς, προσθέτοντας νέα εργαλεία και δυνατότητες για τους συνεργάτες της στην ψηφιακή επικοινωνία.