Σε δημοπρασία το πρώτο tweet

Ήταν μια ανάρτηση που άλλαξε τον κόσμο κατά τρόπο που κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει: στις 21 Μαρτίου του 2006, ο Τζακ Ντόρσι (Jack Dorsey), συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Twitter, έκανε το πρώτο tweet.

Το tweet αυτό έχει τώρα μετατραπεί σε NFT (non-fungible token) και δημοπρατείται στην πλατφόρμα Valuables. Προς το παρόν, η υψηλότερη προσφορά είναι 2.500.000 δολάρια από τον χρήστη Sina Estavi.

«Just setting up my twttr» είχε τουιτάρει εκείνη την ημέρα ο Ντόρσι, χρησιμοποιώντας την αρχική ορθογραφία της λέξης

just setting up my twttr