Τα iPhone 17 κυκλοφορούν από σήμερα στην Ελλάδα – Αναλυτικά οι εκδόσεις και οι τιμές

Όσοι Έλληνες έχουν ταχθεί υπέρ της Apple, σήμερα (19.09.2025) είναι η μεγάλη ημέρα τους. Τα νέα smartphone iPhone 17 ξεκίνησαν να κυκλοφορούν στη χώρα μας και πλέον οι «πιστοί» θα μπορούν να αγοράσουν τόσο το κύριο μοντέλο iPhone 17 όσο και τα iPhone Air, iPhone 17 Pro και iPhone 17 Pro Max. Οι τιμές τους ξεκινούν από 979 ευρώ και φτάνουν τα 2.549 ευρώ.

Αν και η πώληση ξεκίνησε σήμερα, πολλά μοντέλα είναι ήδη sold out λόγω της προπώλησης που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα. Καταστήματα μεγάλων αλυσίδων τεχνολογίας έχουν γεμίσει ήδη τα ράφια τους με όλα τα μοντέλα της σειράς iPhone 17 όπως και με τα απαραίτητα αξεσουάρ που λάνσαρε φέτος η Apple όπως τα Apple Watches και τα AirPods. Σε αυτό το άρθρο θα δούμε πόσο θα πληρώσουν οι καταναλωτές για τα νέα «διαμάντια» της γνωστής εταιρείας.

Χαρακτηριστικά και οι τιμές στην Ελλάδα

Η Apple λάνσαρε τη νέα σειρά με το βασικό μοντέλο να διαθέτει αναβαθμισμένη οθόνη. Tο νέο μοντέλο με μεγαλύτερη οθόνη 6,3 ιντσών, με υποστήριξη ProMotion και υψηλότερη μέγιστη φωτεινότητα.

Από την οθόνη των 6,1 ιντσών του περσινού iPhone 16, το νέο iPhone 17 των 6,3 ιντσών μοιράζεται πλέον το ίδιο μέγεθος οθόνης με το iPhone 16 Pro της Apple και το επερχόμενο μοντέλο iPhone 17 Pro που πρόκειται επίσης να αποκαλυφθεί.

Το κανονικό iPhone 17 διαθέτει πλέον οθόνη ProMotion 120Hz, με προσαρμοστικό ρυθμό ανανέωσης έως και 120Hz. Η οθόνη Always-on προσαρμόζεται έως και 1 Hz, με τις ζωντανές δραστηριότητες και τα widgets να παραμένουν στην οθόνη κλειδώματος.

Η οθόνη του νέου μοντέλου προστατεύεται από την Ceramic Shield 2, με 3 φορές καλύτερη αντοχή στις γρατσουνιές, και μια νέα επίστρωση σχεδιασμένη από την Apple, συνδεδεμένη με την Ceramic Shield σε ατομικό επίπεδο. Διαθέτει επίσης μια αντιανακλαστική επίστρωση 7 στρώσεων, που μειώνει την αντανάκλαση και τους περισπασμούς, καθιστώντας την πιο ευανάγνωστη σε συνθήκες έντονου φωτισμού.

Αναλυτικά οι τιμές των μοντέλων:

iPhone 17 (256GB): 979 ευρώ

iPhone 17 (512GB): 1.239 ευρώ

iPhone Air (256GB): 1.239 ευρώ

iPhone Air (512GB): 1.499 ευρώ

iPhone Air (1TB): 1.759 ευρώ

iPhone 17 Pro (256GB): 1.349 ευρώ

iPhone 17 Pro (512GB): 1.599 ευρώ

iPhone 17 Pro (1TB): 1.869 ευρώ

iPhone 17 Pro Max (256GB): 1.499 ευρώ

iPhone 17 Pro Max (512GB): 1.759 ευρώ

iPhone 17 Pro Max (1TB): 2.019 ευρώ

iPhone 17 Pro Max (2TB): 2.549 ευρώ

Όσον αφορά τα smartwatches, αυτά θα κοστίζουν:

Apple Watch SE 3 42mm – 269 ευρώ

Apple Watch SE 3 44mm – από 299 ευρώ

Apple Watch Series 11 42mm – από 459 ευρώ

Apple Watch Series 11 46mm – από 489 ευρώ

Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular 49mm – 909 ευρώ

Τα Apple AirPods Pro 3, που φαίνεται πως προκάλεσαν και την μεγαλύτερη εντύπωση στο κοινό της Apple κοστίζουν 249 ευρώ.