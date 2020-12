Τα Χριστούγεννα έφτασαν και στον Άρη: Εμφανίστηκε αγγελάκι με φωτοστέφανο (pics)

Μετά τα όσα απαθανάτισε δορυφόρος του Ευρωπαϊκού Διαστημικού Σταθμού (ESA) στον πλανήτη Άρη θα μπορούσε κάποιος να πιστέψει ότι τα Χριστούγεννα μπορεί τελικά να μην μόνο… επίγεια γιορτή. Πρόσφατη φωτογραφία που τραβήχτηκε από δορυφόρο του ESA δείχνει μία φιγούρα που μοιάζει με άγγελο.

Ο άγγελος – όπως αναφέρουν τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Διαστημικού Σταθμού – είχε σχηματιστεί στο βόρειο ημισφαίριο του «κόκκινου» πλανήτη και δίπλα του υπήρχε και μία καρδιά. Το εντυπωσιακό είναι ότι οι αεροφωτογραφίες του ESA θα μπορούσε να πει κανείς πως είναι πλήρεις καθώς η φιγούρα του αγγέλου συμπληρώνεται και… με φωτοστέφανο.

Image of Christmas ‘angel’ complete with a halo and wings is snapped on Mars https://t.co/rTK1kSwJtQ