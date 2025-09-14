Βαρδής Βαρδινογιάννης στο ανανεωμένο zappit.gr: Από gamer, δημιουργός του Couch Heroes

Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης ανήκει στη νέα γενιά δημιουργών που βλέπουν το gaming όχι μόνο ως ψυχαγωγία, αλλά και ως εργαλείο κοινωνικής σύνδεσης. Μιλώντας στον Τάσο Σαλονικό, περιγράφει πώς το πάθος του για τα videogames έγινε η αφετηρία για το Couch Heroes, μια πλατφόρμα που έκανε το ντεμπούτο της στο Gamescom 2025 και φιλοδοξεί να αφήσει το δικό της αποτύπωμα στη διεθνή σκηνή.

Με συνδυασμό καινοτομίας, δημιουργικής σκέψης και επιθυμίας να φέρει πιο κοντά τους gamers, ο Βαρδής Βαρδινογιάννης αποκαλύπτει τις προκλήσεις που αντιμετώπισε, την έμπνευση πίσω από την ιδέα και το πώς το Couch Heroes σχεδιάζεται να λειτουργήσει σαν ένα νέο κοινωνικό δίκτυο αφιερωμένο αποκλειστικά στην παγκόσμια gaming κοινότητα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η εφαρμογή θα είναι εντελώς δωρεάν, ενώ μέσω του Couch Heroes οι χρήστες θα μπορούν να αποκτούν δώρα και rewards για τα παιχνίδια που ήδη παίζουν. Το πρώτο λανσάρισμα θα γίνει για PC, ενώ μέχρι το 2027 θα κυκλοφορήσει και σε κονσόλες. Μάλιστα, ο Βαρδής Βαρδινογιάννης μοιράζεται αποκλειστικά μαζί μας ότι τον Νοέμβριο θα πραγματοποιηθεί το πρώτο playtest για το ευρύ κοινό μέσα από το Discord του Couch Heroes.

Τα videogames, όπως μας λέει, σημάδεψαν τα παιδικά του χρόνια, καθώς έπαιζε με την οικογένεια και τους φίλους του. Όταν βρέθηκε στο εξωτερικό για σπουδές, τα παιχνίδια αποτέλεσαν για εκείνον τον δίαυλο επικοινωνίας με τους φίλους του στην Ελλάδα.

Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης στέκεται και στη δυσκολία του να πετύχεις την ισορροπία ανάμεσα στο πάθος για το gaming και τη δουλειά. Για να μπορέσει κανείς να πετύχει, πρέπει να στηρίξει το όραμά του σε ένα σταθερό business model που δεν θα επηρεάζεται από το συναίσθημα της δημιουργίας.

Για την Ελλάδα, μας λέει ότι υπάρχει άφθονο ταλέντο στο gaming development, αλλά απουσιάζει η ουσιαστική στήριξη. Τονίζει μάλιστα πως αυτή τη στιγμή το gaming είναι μεγαλύτερη βιομηχανία από τον κινηματογράφο και τη μουσική, και θεωρεί πως υπάρχουν οι προϋποθέσεις να δημιουργηθεί ένα gaming hub στη χώρα μας.

Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης δεν παραλείπει να δώσει και μερικά tips για τους νέους που θέλουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον κόσμο του game development, υπογραμμίζοντας ότι αισθάνεται ιδιαίτερα τυχερός που μπορεί να κάνει το πάθος του επάγγελμα και να ασχολείται με κάτι τόσο ενδιαφέρον.

Εμείς είμαστε σίγουροι πως το Couch Heroes αποτελεί μια όμορφη και ολοκληρωμένη προσπάθεια που γεννιέται μέσα από την Ελλάδα, και ανυπομονούμε να δούμε τα αποτελέσματα αλλά και το πρώτο playtest τον Νοέμβριο.

