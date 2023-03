Φωτογραφία ντοκουμέντο με τα τραύματα του αρχαιολόγου και υπαλλήλου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Μανώλη Ψαρρού, που δέχθηκε «μαφιόζικη επίθεση» το βράδυ της Τρίτης (14.3.2023) από άλλον άνδρα ενώ γυρνούσε σπίτι του στη Μύκονο, φέρνει στη δημοσιότητα η βρετανική Telegraph.

Όπως αναφέρει η Telegraph, ο αρχαιολόγος γυρνούσε στο σπίτι του στη Μύκονο το βράδυ της Τρίτης όταν δέχθηκε την επίθεση από έναν 35χρονο άνδρα μετρίου αναστήματος – σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα – και υπέστη τραυματισμό στο κεφάλι, στο πρόσωπο και στο σώμα του.

Στη φωτογραφία φαίνονται τα χτυπήματα που δέχθηκε ο 53χρονος άνδρας στο πρόσωπο από την επίθεση, για την οποία κατηγορούνται κατασκευαστές ακινήτων στη Μύκονο ότι βρίσκονται πίσω από αυτή, επειδή – σύμφωνα με το βρετανικό δημοσίευμα – ο κ. Ψαρρός ανακάλυψε ότι είχαν παραβιάσει τη νομοθεσία που αφορά την προστασία ιστορικών τοποθεσιών.

Σύμφωνα, επίσης, με την Telegraph, ο 53χρονος αρχαιολόγος δήλωσε ότι «θυμάμαι ότι πλησίασα το αυτοκίνητό μου και μετά η επόμενη ανάμνηση που έχω είναι όταν με έβαλαν στο ασθενοφόρο», όπου τελικά νοσηλεύτηκε για τα τραύματά του, καθώς του έσπασαν τη μύτη και τα πλευρά του.

