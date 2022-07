Η Αλεξανδρούπολη έχει μετατραπεί σε γεωστρατηγικό κόμβο υψίστης σημασίας για το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ. Ως αποτέλεσμα, η αμερικανική παρουσία στην πόλη έχει δώσει πνοή σε μία σειρά από κλάδους της οικονομικής ζωής, όπως συνέβη πρόσφατα με την επίσκεψη του γιγαντιαίου USS Arlington του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού, που μετέφερε περισσότερους από 1.000 πεζοναύτες.

Γεμάτα εστιατόρια και εμπορικά καταστήματα, δολάρια να πέφτουν βροχή και… έλλειψη αυγών, ήταν η κατάσταση που επικρατούσε αυτές τις μέρες στην Αλεξανδρούπολη, μετά την επίσκεψη των πεζοναυτών από τις ΗΠΑ. Οι στρατιώτες κατανάλωσαν περίπου 7.000 αυγά και έκλεισαν ραντεβού για τατουάζ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ακόμα και οι κότες το κατάλαβαν»

Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του Γιώργου Αλάβαντα, ιδιοκτήτη εστιατορίου της περιοχής, ο οποίος είπε ότι ακόμα και οι κότες κατάλαβαν πως η πόλη γέμισε. «Ακόμα και οι κότες το κατάλαβαν. Χθες 1.500 άτομα έτρωγαν πρωινό στην Αλεξανδρούπολη και τρώνε για πρωινό αβγά, λουκάνικα και μπέικον. Χθες χρειάστηκαν 6.000-7.000 αυγά. Δηλαδή, ζορίζουμε τις κότες για την αυριανή ημέρα. Δεν έχουμε αβγά», είπε.

Οι Αμερικανοί πεζοναύτες μέσα σε τρεις ημέρες τελείωσαν τα rib eye, τις μπριζόλες, τα φιλέτα και τα μπέργκερ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μας λένε συνέχεια ότι δεν έχουν φάει ωραιότερο κρέας»

Σε άλλη περίπτωση ένας άλλος ιδιοκτήτης εστιατορίου στην περιοχή, ο Βασίλης Σικλαφίδης ανέφερε: «Έχουν ξετρελαθεί. Μας λένε συνέχεια ότι δεν έχουν φάει ωραιότερο κρέας. Έχουν γυρίσει πόσες πόλεις και έρχονται εδώ και μας λένε τι κρέας είναι αυτό. Ειδικά για τα τοπικά τα κρέατα, τα φιλέτα μας. Και για τις τιμές που βλέπουν, λένε “are you sure”, είναι σίγουρο ότι έχει αυτή την τιμή; Λέω ναι. Και τους φαίνεται απίστευτο, εξαιρετικό και νόστιμο και το value for money γι αυτούς είναι πολύ τίμιο».

Από την πλευρά του ο Γιώργος Δαβής, ιδιοκτήτης ψησταριάς εξήγησε: «Ένας φαντάρος που ήρθε σε εμένα για να φάει γρήγορα γιατί βιαζόταν να πάει μέσα στο καράβι, του σερβίραμε και ο λογαριασμός ήταν 8 ευρώ. Πλήρωσε 8 ευρώ με κάρτα και άφησε 10 δολάρια στο γκαρσόνι».

Ο ιδιοκτήτης άλλου εστιατορίου, ο κύριος Μιχάλης Ξελαρούδης μιλώντας στο Thrakinet TV είπε πως ήταν ένα εξαιρετικό τριήμερο, υπήρχε κόσμος από νωρίς το πρωί. Όλα τα μαγαζιά της πόλης εστιατόρια, καφέ, μίνι μάρκετ είχαν αρκετό κόσμο.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, δεκαπέντε λεωφορεία νοικιάστηκαν και εκτελούσαν δρομολόγια από το λιμάνι που κατέφθασε το αμερικανικό πολεμικό στην πόλη, μεταφέροντας τους Αμερικανούς που ήθελαν να φάνε, να πιουν και να ψωνίσουν.

Έκαναν μέχρι και αναμνηστικό τατουάζ

Μάλιστα, οι Αμερικανοί στρατιώτες είχαν κλείσει ραντεβού για να κάνουν τατουάζ σε μαγαζί της Αλεξανδρούπολης, πριν καν φτάσουν στην πόλη. Θέλοντας να έχουν ένα «αναμνηστικό» από την Ελλάδα, είχαν επικοινωνήσει από πριν με τον tattoo artist της περιοχής, ο οποίος άνοιξε και την Κυριακή προκειμένου να μπορέσει να τους εξυπηρετήσει όλους.

Ο ιδιοκτήτης στούντιο τατουάζ στην Αλεξανδρούπολη, Νίκος Κατσούλης δήλωσε πως: «Μια εβδομάδα, καμιά δεκαριά μέρες πριν ξεκίνησαν να έρχονται σωρηδόν τα mail. Από τις 9 το πρωί, λες και ήμασταν φούρνος, ήταν απέξω. Από πριν ακυρώσαμε την περίπτωση για τα μεγάλα τατουάζ. Τους είπαμε ότι θα κάνουμε μικρά, οπότε και εμείς επιλέγαμε, τους ενημερώναμε και αυτοί κάνανε από ένα μικρό. Αυτοί γυρνάνε όλο τον κόσμο οπότε τα τατουάζ είναι καθοριστικά στο να έχουν μία ανάμνηση όταν μεγαλώσουν να λένε ότι πέρασαν από την Ελλάδα και έκανα αυτό το τατουάζ».