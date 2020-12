Από τη Λαμία σε όλη την υφήλιο και στους 20 καλύτερους φωτογράφους του κόσμου (pics)

Από τη Λαμία ο πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα και παθιασμένος με το φακό και τα ταξίδια, Θανάσης Μαλούκος, συγκαταλέγεται στους καλύτερους φωτογράφους στον πλανήτη!

Με αφετηρία τη Λαμία η δίψα για αναζήτηση και εξερεύνηση των πιο απομακρυσμένων σημείων του κόσμου, οδήγησαν τον Θανάση Μαλούκο στην προσπάθεια της φωτογραφικής αποτύπωσης απομονωμένων φυλών, σπάνιων τελετουργικών και δυσεύρετων εκδηλώσεων, με ανθρωπολογικές και ακαδημαϊκές προεκτάσεις, συγκεντρώνοντας ένα μοναδικό φωτογραφικό αρχείο όχι μόνο για τα ελληνικά αλλά και για τα παγκόσμια δεδομένα.

Η ειδίκευσή του στην αποτύπωση της συνέργειας διαφόρων θρησκειών μεταξύ τους, όπως Βουδισμό με Σαμανισμό, Χριστιανισμό με Βουντουισμό, Ινδουισμό με Ανιμισμό, οδήγησε στο να γίνει πρόσφατα δεκτός στο πανεπιστήμιο UCLA της Καλιφόρνια στο τμήμα Ανθρωπολογίας, «Ανθρωπολογία των Θρησκειών», αν και Πολιτικός Μηχανικός κατ’ επάγγελμα…

Όπως αναφέρει το LamiaReport.gr., ο Λαμιώτης Θανάσης Μαλούκος βρίσκεται ανάμεσα στους 20 καλύτερους φωτογράφους της υφηλίου, σύμφωνα με τον μεγαλύτερο παγκόσμιο διαγωνισμό Ταξιδιωτικής Φωτογραφίας “Travel Photographer of the Year” και σε μία από τις 4 κύριες κατηγορίες του: Travel, People of the World, Landscape και Nature.

Η σειρά φωτογραφιών που έδωσε στον Θανάση Μαλούκο αυτή την εξαιρετικά σημαντική, διεθνή διάκριση λέγεται “Vibrating Forms” και έχει αποτυπωθεί στο χωριό Tiébélé, της Burkina Faso, στη Δυτική Αφρική.

Ρωτώντας τον τι σημαίνει η φωτογραφία για εκείνον, ο Θανάσης Μαλούκος, είπε χαρακτηριστικά στο LamiaReport:

«Πάντα με ενδιέφερε η αποτύπωση της πραγματικότητας που μας περιβάλλει και πολύ περισσότερο όταν αυτή βρίσκεται τόσο μακριά αλλά και τόσο κοντά μας. Η φωτογραφία εξελίχτηκε σε ένα μοναδικό εργαλείο για τον σκοπό αυτό, δίνοντάς μου μοναδικές δυνατότητες στην έκφραση αλλά και στην απεικόνιση πολύτιμων στιγμών, έντονων συναισθημάτων και απίστευτων εμπειριών.

Το ταξίδι για μένα δεν ξεκινά στο αεροδρόμιο, αλλά πολλούς μήνες πιο πριν, όταν η οργάνωση, ό προγραμματισμός, η έρευνα παρατείνουν την ανυπομονησία και την προσμονή για την εξερεύνηση του «νέου», του «άγνωστου».

Άλλωστε πολύ σοφότεροι έχουν γράψει ότι καλύτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει, …πλούσιος με όσα έμαθες στον δρόμο”!