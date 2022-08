Με νέα ανακοίνωση για το θέμα της δραματικής υπόθεσης των μεταναστών σε νησίδα του Έβρου επανέρχεται η ΕΛ.ΑΣ. και επαναλαμβάνει ότι το σημείο που εντοπίστηκαν δεν βρίσκεται σε ελληνικό έδαφος αλλά σε τουρκικό.

Για αυτό και η ΕΛ.ΑΣ. ενημέρωσε δύο φορές τις τουρκικές αρχές, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της, για να επέμβουν και να βοηθήσουν τους εγκλωβισμένους μετανάστες της νησίδας στον Έβρο.

«Με αφορμή δημοσιεύματα για την παρουσία μεταναστών σε νησίδα στον Έβρο από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας διευκρινίζονται τα εξής: Από την πρώτη στιγμή που υπήρξε πληροφόρηση για ενδεχόμενη παρουσία μεταναστών σε νησίδα στον Έβρο, η Ελληνική Αστυνομία έκανε αλλεπάλληλες έρευνες, καθώς και με κάθε πρόσφορο τεχνικό μέσο, χωρίς να εντοπιστεί ανθρώπινη παρουσία.

Ταυτόχρονα, δόθηκαν οι συντεταγμένες στις αρμόδιες υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίες επισήμαναν ότι πρόκειται για σημείο εκτός της ελληνικής επικράτειας.

Εν συνέχεια η ΕΛΑΣ προέβη σε δυο ενημερώσεις των αρχών της Τουρκίας στο Καπετάν Αντρέεβο, στο σημείο της τριεθνούς συνεργασίας.

Επισημαίνεται ότι, καθημερινά και ανά πάσα στιγμή οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ προστατεύουν τα ελληνικά και ευρωπαϊκά σύνορα και ασφαλώς την ανθρώπινη ζωή, που αποτελεί πρώτιστη αξία».

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) έκανε ανάρτηση στο Twitter, εκφράζοντας τη μεγάλη ανησυχία της για το ζήτημα που έχει προκύψει με τους μετανάστες.

«Συνεχίζουμε να ανησυχούμε σοβαρά για την ασφάλεια και την ευημερία περίπου 40 ανθρώπων που φέρονται να έχουν εγκλωβιστεί σε μια νησίδα στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας. Σύμφωνα με τις αναφορές που λάβαμε, ένα παιδί έχει ήδη βρει τραγικό θάνατο. Εάν δεν ληφθούν επείγοντα μέτρα, φοβόμαστε ότι κινδυνεύουν και άλλες ζωές» ανέφερε η υπηρεσία του ΟΗΕ.

We are also deeply concerned about migrants stranded by smugglers near our borders. The incident however, as reported by the Hellenic Police @hellenicpolice is outside Greek territory.