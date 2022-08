Διευκρινίσεις γύρω από το χρονικό του εντοπισμού των 38 μεταναστών στη νησίδα του Έβρου, αλλά και το οργανωμένο σχέδιο βάση του οποίου φαίνεται να προωθούνται στη χώρα μας οι μετανάστες, δίνουν πηγές της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ χθες (15.8.2022) και γύρω στις 14.00, έγιναν αναρτήσεις σε social media πως η ομάδα των άτυπων μεταναστών που φερόταν να είναι επί μία εβδομάδα εγκλωβισμένοι σε νησίδα του Έβρου που βρίσκεται εκτός της Ελληνικής επικράτειας, έφτασαν στις όχθες του ποταμού από την πλευρά της Ελληνικής Επικράτειας, ωστόσο από την ανάρτηση προκύπτει ότι τα άτομα είχαν μετακινηθεί από περιοχή εκτός των ελληνικών συνόρων και «τώρα βρίσκονται σε 100% ελληνικό έδαφος, διέσχισαν τον ποταμό και βρίσκονται στις όχθες της ελληνικής πλευράς» .

Παράλληλα, από τα ίχνη των metadata των κινητών τους, όπως πρόκυπτέ από τις συγκεκριμένες παραπλανητικές αναρτήσεις, φαινόταν πως βρισκόταν στις ελληνικές όχθες και κατευθύνονται προς τα βόρεια. Αμέσως, η ΕΛ.ΑΣ., ο ελληνικός στρατός και οι υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν για να τους αναζητήσουν στο σημείο.

Όμως, η ομάδα των 38 άτυπων μεταναστών βρισκόταν σε απόσταση περί τα 4 χιλιόμετρα νότια, πλησίον του χωριού Λάβαρα. Εντοπίστηκαν από drone και ώρα 17.15, μαζί με τη λέμβο που χρησιμοποίησαν για τη μετακίνησή τους, την οποία δε γνωρίζουμε πως βρέθηκε στην κατοχή τους, αναφέρουν οι πηγές της ΕΛ.ΑΣ.

!! SOS Update #εβρος : 1/ The group of 39 Syrians at the islet is now 100% on Greek territory. They crossed over to the Greek bank of the river today. They are now at this location according to metadata from their photos. pic.twitter.com/9WEIwWJnuP

Όπως αναφέρουν οι αστυνομικές πηγές στο σημείο που εντοπίστηκαν, η βλάστηση είναι ιδιαίτερα πυκνή και για το λόγο αυτό οργανώθηκε χερσαία επιχείρηση έρευνας. Στις 18.30 τα άτομα εντοπίστηκαν από αστυνομικούς του ΤΣΦ Διδυμοτείχου.

Από τους 38 εντοπισθέντες κανείς δεν διέτρεχε κίνδυνο ζωής και απομακρύνθηκαν όλοι από το σημείο με τη βοήθεια των αστυνομικών. Κλήθηκε ταυτόχρονα σταθμός του ΕΚΑΒ και παρέλαβε προληπτικά μια εγκυμονούσα γυναίκα προκειμένου να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου.

We got this msg fm the Syrian refugee who was stuck with 38 others on a Greek islet. They’re now on the mainland with a sick child and a pregnant woman who’s bleeding. They called for help but were told the police not an ambulance wld respond. More ⁦@Channel4News⁩ tonight pic.twitter.com/sTMsVL6FzO