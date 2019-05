Ευρωεκλογές 2019: Η ομιλία Μητσοτάκη στα Χανιά – video

Με αναφορές στον Κωνσταντίνο Καραμανλή και στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη ξεκίνησε την ομιλία του στα Χανιά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρόεδρος της ΝΔ εμφανίζεται σίγουρος για άνετη επικράτηση του κόμματός του, στις επερχόμενες εκλογες.

«Τώρα θα πάμε μπροστά με όλους για το καλό όλων. Τη δύναμη που μου δίνετε θα σας τη δώσω πίσω στο πολλαπλάσιο. Δεσμεύομαι να απελευθερώσω όλες τις δυνάμεις της Κρήτης. Όχι μόνο για εμάς αλλά κυρίως για τα παιδιά μας».

Δείτε live την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στα Χανιά

Τώρα δίνουμε τον πιο κρίσιμο αγώνα. Τώρα η αλήθεια θα παραμερίσει τα ψέματα. Τώρα η ανάπτυξη θα τερματίσει τη μιζέρια. Τώρα η ενότητα θα σκεπάσει τις πολιτικές του διχασμού. Τώρα θα πάμε μπροστά με όλους. Ζωντανά η ομιλία μου στα Χανιά! #Αξίζουμε_καλύτερα Gepostet von Kyriakos Mitsotakis am Sonntag, 19. Mai 2019

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στην Κρήτη από χθες. Ξεκίνησε από το Ηράκλειο και αμέσως μετά επισκέφθηκε το Ρέθυμνο. Εκεί εκτυλίχθηκε και το στιγμιότυπο που συζητήθηκε περισσότερο.

Ενώ βρισκόταν στα σοκάκια του Ρεθύμνου, κοντοστάθηκε στην είσοδο ενός κουρείου στο οποίο βρίσκονταν αρκετοί νεαροί που κουρεύονταν. Απευθυνόμενος λοιπόν, στους υπαλλήλους που κρατούσαν τα ψαλίδια και τις μηχανές στα χέρια τους, τους είπε την εξής ατάκα που τους έκανε όλους να χαμογελάσουν: “Δεν πιστεύω να τα παίρνετε ΣΥΡΙΖΑ”.

Δεν ήταν όμως μόνο αυτό το περιστατικό που χαλάρωσε τους ρυθμούς της χθεσινής περιοδείας. Στην Κρήτη υπάρχουν χιλιάδες τουρίστες αυτήν την εποχή και ο κ. Μητσοτάκης δεν έχανε την ευκαιρία να μιλά μαζί τους, καθώς κοιτούσαν απορημένοι τις κάμερες και το πλήθος που τον ακολουθούσε.

Στην πλατεία του Ρεθύμνου, σε ένα μεγάλο τραπέζι, μια παρέα Αγγλων γιόρταζε το γάμο δύο φίλων τους που αποφάσισαν να παντρευτούν στην Κρήτη. Μόλις τον είδαν τον φώναξαν στην παρέα τους, εκείνος τους πλησίασε, τους ευχήθηκε κάθε καλό, και οι Αγγλοι όχι μόνο τον κέρασαν τσικουδιά, αλλά του έδειξαν και τις γνώσεις τους στα ελληνικά. “Stin igia sou, and we wish you become prime minister” του είπε o κουμπάρος του γαμπρού.

Το βράδυ η περιοδεία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας ολοκληρώθηκε με ένα κρητικό γεύμα στο χωριό Ασή Γωνιά που ζει από την ορεινή κτηνοτροφία και ήταν ένα από αγαπημένα και του πατέρα του, Κων. Μητσοτάκη.