Φωτιά στη Τζια στην περιοχή Ποίσσες: Μήνυμα του 112 για απομάκρυνση κατοίκων

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι (18.07.2024) στη Τζια και συγκεκριμένα σε χαμηλή βλάστηση στη περιοχή Ποίσσες.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στη Τζια έσπευσαν δύο πυροσβέστες με 1 πυροσβεστικό όχημα.

Μέσα στην επόμενη ώρα αναμένεται να φτάσει και μία ομάδα πεζοπόρων από το Λαύριο.

Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται σπίτια.

Στις 14:45 ήχησε και το 112 για τους κατοίκους της περιοχής που τους ενημέρωνε για την απομάκρυνσή τους από το σημείο.

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Καστελάκια, Κούνδρουρος, εκκενώστε προς Ποίσσες. Πυρκαγιά στην περιοχή σας».

⚠️ Activation of 112 – Emergency Number



📍#Kea



🆘 If you are in the areas of #Kastelakia & #Koundouros, evacuate towards #Poisses #Kea



🔥 Wildfire in the area



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/tg45OiBM77@pyrosvestiki@hellenicpolice https://t.co/nDLo8nUt0j