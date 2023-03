Οδηγώντας σ’ έναν από τους αγροτικούς χωματόδρομους του Τριπόταμου στην Ημαθία, το μάτι του επισκέπτη πέφτει αναπόφευκτα πάνω σε μια σειρά από φωτοβολταϊκά πάνελ, που στέκουν σε απόλυτη ευθυγράμμιση το ένα πλάι στ’ άλλο, δίπλα σ’ ένα κτίριο με ερμητικά κλεισμένη την κεντρική του πόρτα.

«Καλωσορίσατε στο οινοποιείο μας», ακούγεται ξαφνικά να λέει μια φωνή που έρχεται από το εσωτερικό του οινοποιείου, λίγο προτού εμφανιστεί η μορφή του Κωνσταντίνου Αργυράκη. «Το οινοποιείο είναι βιοκλιματικό. Έργο του αδελφού μου, του Σπύρου», εξηγεί, σπεύδοντας να μας λύσει την ξεκάθαρα αποτυπωμένη στο βλέμμα μας απορία καθώς περιεργαζόμαστε τα πάνελ.

«Είναι φτιαγμένο από πολύ χοντρό πάνελ, μονωμένο, το λευκό χρώμα αντανακλά τον ήλιο, οι πόρτες κοιτάνε προς τον βορρά ώστε όταν ανοίγουν -κυρίως στον τρύγο- να μην χάνεται η θερμοκρασία από το εσωτερικό και δεν υπάρχουν παράθυρα», επισημαίνει ο νεαρός οινοποιός και προσθέτει πως το οινοποιείο, το οποίο λειτουργεί στον χώρο αυτό από το 2016, είναι ενεργειακά αυτόνομο.

Καθώς οδηγούμαστε στο cult εσωτερικό του κτιρίου, η τζαζ μουσική από το ηχείο που είναι τοποθετημένο σε ένα ψηλό σημείο ώστε να διαχέεται καλύτερα ο ήχος, δημιουργεί μια αίσθηση οικειότητας και διάθεσης εξερεύνησης του οινικού κόσμου που κρύβει μέσα του. Για τον Κωνσταντίνο Αργυράκη, άλλωστε, η τέχνη (του κρασιού) οφείλει να… ακούει τέχνη (μουσική).

Ο Γιώργιος Αργυράκης, πατέρας του Σπύρου και του Κωνσταντίνου, έχοντας διατελέσει 35 χρόνια ως χημικός οινολόγος, εκ των οποίων τα 13 ως βασικός οινολόγος στον Μπουτάρη, ήταν αυτός που έθεσε τις βάσεις για το πώς δημιουργείς ένα πολύ καλό κρασί. Η εμπειρία του «έδεσε» με τις φρέσκες ιδέες του γιου του Κωνσταντίνου, που ακολούθησε τα βήματά του στην οινολογία, αλλά και με τις πρωτοποριακές ιδέες του άλλου του γιου, του Σπύρου, που ως κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου πάνω στα βιοκλιματικά οινοποιεία έβαλε τη «σφραγίδα» του και στο οινοποιείο της οικογένειας.

Η ενασχόληση, ωστόσο, της οικογένειας Αργυράκη με το κρασί πάει πολύ πιο πίσω. Αφετηρία της είναι το χωριό Κουκλουτζά, στη Σμύρνη, όπου ο Γιώργος Αργυράκης, έμπορος αλόγων, ακολουθώντας την πλούσια αμπελοοινική παράδοση της περιοχής έφτιαχνε στο κτήμα του τα πρώτα κρασιά με γηγενείς ποικιλίες, όπως το Φιλέρι και το Μπατίκι. Με τη Μικρασιατική Καταστροφή, η οικογένεια ξεριζώθηκε, αλλά ο Γιώργος Αργυράκης δεν ξέχασε την τέχνη του κρασιού, την οποία και συνέχισε να ασκεί και στον Εύοσμο της Θεσσαλονίκης, όπου εγκαταστάθηκε. Κι όχι μόνο δεν ξέχασε την τέχνη αλλά φρόντισε να μεταδώσει την αγάπη του για το κρασί στον εγγονό του, τον συνονόματο Γιώργο, ο οποίος σπούδασε χημικός και στη συνέχεια αποφάσισε να «περπατήσει» στον χώρο της οινολογίας.

Ο Γιώργος Αργυράκης (ο πρεσβύτερος) και η ενασχόλησή του με τα άλογα αποτέλεσε και έμπνευση για το λογότυπο της εταιρείας. Το Άτι -που έδωσε το όνομά του και σε ετικέτα του Κτήματος (Άτι λευκό, κόκκινο και ροζέ)- έχει τη μορφή ενός εκ των ειδωλίων που έχουν βρεθεί σε πολλά αρχαία ελληνικά ιερά, ενώ ο φιλοτεχνημένος από τον αρχιτέκτονα μηχανικό, concept artist, Γιώργο Δεστέφανο ελέφαντας που κοσμεί τις ετικέτες της σειράς Chronos αποτελούν περίτρανη απόδειξη πως τα κρασιά του Κτήματος αφηγούνται πολλές ιστορίες.

Χαρακτηριστικό είναι πως το μικρό ελεφαντάκι στον λευκό Chronos που μετεξελίσσεται σε αεροπόρο …ελέφαντα στην κόκκινη ετικέττα αφηγείται ουσιαστικά αυτή την αέναη μάχη του ανθρώπου με τον χρόνο. «Οι άνθρωποι καθώς μεγαλώνουν ασχολούνται συνεχώς με τον χρόνο», λέει ο Κωνσταντίνος εξηγώντας πως η ετικέτα αυτή έχει κατά έναν τρόπο μια διάσταση ειρωνική αφού «όσο κι αν αγχώνεται κάποιος, ο χρόνος θα κυλάει κι εμείς θα μεγαλώνουμε και θα εξελισσόμαστε».

Στις εκθέσεις οίνου παρέα με τον… Χάρι Πότερ και τον Μπάτμαν

Το βιοκλιματικό οινοποιείο δεν είναι ωστόσο, η μοναδική οικολογική πινελιά στην οινική φιλοσοφία της οικογένειας Αργυράκη. Αν συναντήσεις τον Σπύρο και τον Κωνσταντίνο στις εκθέσεις και τούς ζητήσεις την κάρτα με τα στοιχεία τους, αυτοί θα προτάξουν τις φιγούρες του Χάρι Πότερ ή του Μπάτμαν και θα σε παροτρύνουν να σκανάρεις τον QR Code που φέρουν πάνω τους. «Είναι μια δική μας προσέγγιση αυτή. Δεν έχουμε μπροσούρες και διαφημιστικά, μεταξύ άλλων και για οικολογικούς λόγους», εξηγεί ο Κωνσταντίνος καθώς τοποθετεί στο τραπέζι τον γνωστό ήρωα της Τζόαν Ρόουλινγκ για να μας δείξει τη λειτουργία του.

Ο Κωνσταντίνος Αργυράκης νιώθει μάλλον αμήχανα κάθε φορά που τον ρωτάνε με τι ταιριάζει κάποια από τις ετικέτες του οινοποιείου. «Το κρασί ταιριάζει με τη διάθεσή σου!», απαντά χωρίς περιστροφές και θυμάται πως απαντώντας σε σχετική ερώτηση που τού απηύθυνε μέσω email κάποιος σεφ, η πρώτη απάντηση που τού ήρθε στο μυαλό ήταν μια σκηνή από την ταινία «Lord of the Rings»!

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, πως κάτω από κάθε ετικέτα του Κτήματος υπάρχει και μια πρόταση για παιχνίδι ή μουσική. Μ’ ένα επιτραπέζιο και μεγάλη παρέα συνοδεύεται το λευκό Άτι, με «Lord of the rings: The Τwo Τowers» το κόκκινο Άτι, με μουσική των Pink Floyd, με καλοκαιρινά βράδια στο μπαλκόνι και συζητήσεις μέχρι το πρωί το ροζέ, με Netflix και μουσική των Queens (ταυτόχρονα) το λευκό Chronos, ακούγοντας Edith Piaf, ενώ διερωτάσαι αν χρησιμοποιείς τον …Chrono σου μόνο για να μετανιώνεις, το κόκκινο!