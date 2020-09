Οι Φρίκες στην Ιθάκη ισοπεδώθηκαν από τον μεσογειακό κυκλώνα Ιανό. Οι επιχειρηματίες της περιοχής ενώνουν τις φωνές τους και στέλνουν μήνυμα…

Με δάκρυα στην ψυχή και ένα περήφανο χαμόγελο στα χείλη, οι επιχειρηματίες του γραφικού παραθαλάσσιου χωριού Φρίκες της Ιθάκης που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται από το φονικό πέρασμα του

κυκλώνα Ιανού, αποχαιρέτησαν με έναν μοναδικό τρόπο το καλοκαίρι και όλους εκείνους που έκλαψαν με τον πόνο τους.

Συγκεντρωμένοι όλοι μαζί σ’ ένα από τα σημεία μπροστά από την θάλασσα που άλλοτε ήταν γεμάτο από κόσμο και τραπεζοκαθίσματα και σήμερα εξαιτίας του Ιανού μοιάζει με βομβαρδισμένο τοπίο, η Πόπη, ο Βασίλης, η Κίκη, ο Πιτ, ο Γεράσιμος, ο Νίκος και ο Νεκτάριος έδωσαν ένα τέλος για φέτος στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα, καθώς το μέγεθος των ζημιών που έχουν υποστεί δεν τους επιτρέπει για περαιτέρω σχέδια.

Η φωτογραφία με τους οκτώ επιχειρηματίες έχει αναρτηθεί στο facebook προκαλώντας την συγκίνηση τόσο των κατοίκων της Ιθάκης όσο και εκείνων που έχουν επισκεφτεί και λατρέψει τον ευλογημένο ομηρικό τόπο με τις

αμέτρητες ομορφιές και τις κρυστάλλινες παραλίες. Η ανάρτηση συνοδεύεται και από ένα άκρως συγκινητικό μήνυμα γραμμένο στα Ελληνικά και τα Αγγλικά:

“Μαζί ξεκινήσαμε και μαζί τελειώνουμε. Λόγω των απίστευτων ζημιών στο χώρο των τραπεζοκαθισματων, δεν μπορούμε να είμαστε πλέον κοντά σας. Ευχαριστούμε όλους για την υποστήριξη φέτος και την βοήθεια και

συμπαράσταση στο ατυχές συμβάν. Ξεκινήσαμε σιγά και σας αφήνουμε απότομα. Ο Δωδώνης θα σας κρατάει παρέα μέχρι τέλος σεζόν. Πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ και ραντεβού όλοι μαζί το 2021.

“We began the season together and we end together. Due to the unfortunate damage in all seating areas, we are unable to be with you anymore this year. We would like to thank everybody for their support during this difficult

summer and their help and solidarity after the medicane. It was a slow beginning but a quick end to the season.

Dodonis cafe will be keeping you all company till the end. Again a big Thankyou to all and see you in 2021”.