Με επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού συνεχίστηκε η τριήμερη επίσκεψη που πραγματοποιούν στην Ελλάδα ο πρίγκιπας της Ουαλίας, Κάρολος και η δούκισσα της Κορνουάλης, Καμίλα.

Στην Κνωσό, τους υποδέχθηκαν η υπουργός Πολιτισμού, Λύδια Κονιόρδου και η γγ του υπουργείου, Μαρία Βλαδάκη. Στους καλεσμένους προσφέρθηκαν λουλούδια, καθώς και μία καρφίτσα στη δούκισσα και ένα μινωικό κύπελλο στον πρίγκιπα.

Ο πρίγκιπας Κάρολος και η Δούκισσα της Κορνουάλης Καμίλα αντάλλαξαν χειραψίες με πολλούς ντόπιους και τουρίστες που κατάφεραν να τους πλησιάσουν.

Κάρολος και Καμίλα ξεναγήθηκαν στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού που σηματοδοτεί την ύπαρξη του μινωικού πολιτισμού στέλνοντας με την παρουσία τους ισχυρό στήριξης του ελληνικού τουρισμού. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στη Κνωσό, παιδιά προσέφεραν στην Καμίλα ζωγραφιές με μινωικές απεικονίσεις.

Η επίσκεψη του πριγκιπικού ζεύγους διήρκησε περίπου 50 λεπτά και πραγματοποιήθηκε κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ωστόσο ο αρχαιολογικός χώρος κατόπιν επιθυμίας του Καρόλου ήταν ανοικτός για το κοινό που παρακολούθησε από κοντά την ξενάγηση των καλεσμένων.

Ο πρίγκιπας Κάρολος και η σύζυγός του Καμίλα αποδείχθηκαν ξανά Άγγλοι στο ραντεβού τους με την Κρήτη. Στις 12.30 όπως ήταν προγραμματισμένο, το Airbus της Βασιλικής Αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Καζαντζάκης» και ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου εμφανίστηκε με τη δούκισσα της Κορνουάλης. Στο αεροδρόμιο και η πρόξενος της Βρετανίας που υποκλίθηκε στον πρίγκιπα Κάρολο πριν του δώσει το χέρι της.

Today The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall are spending the final day of the official #RoyalVisitGreece in Crete.

Σήμερα ο Πρίγκιπας της Ουαλίας και η Δούκισσα της Κορνουάλης βρίσκονται στην Κρήτη, τελευταίο σταθμό της επίσημης επίσκεψής τους στην Ελλάδα. pic.twitter.com/Dh75jH0iGl

