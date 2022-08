Τις τρομακτικές στιγμές που έζησαν σε δωμάτιο ξενοδοχείου στον Κάβο της Κέρκυρας, όταν εκδηλώθηκε φωτιά στο κλιματιστικό, περιέγραψαν στη DailyMail τρεις νεαρές τουρίστριες από την Βρετανία. Η φωτιά στο κλιματιστικό εκδηλώθηκε το πρώτο βράδυ των διακοπών τους και αφού, όπως υποστηρίζουν, ενημέρωσαν δύο φορές ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα.

«Κοιμόμασταν όλες όταν άκουσα τη Μέγκαν να μας φωνάζει “Φωτιά, φωτιά! Βγείτε έξω τώρα!”», περιγράφει η μία 21χρονη εκ των τριών τουριστριών από την Βρετανία, που είδαν να παίρνει φωτιά το κλιματιστικό στο δωμάτιο τους στην Κέρκυρα.

«Κοίταξα ψηλά και είδα ότι το κλιματιστικό είχε πιάσει φωτιά. Σηκωθήκαμε από τα κρεβάτια μας και τρέξαμε προς την πόρτα. Πάνω στον πανικό μου, μάλιστα, δεν μπορούσαν να βρω το κλειδί, ενώ παντού έπεφταν σπίθες από τη φωτιά», ανέφερε επίσης.

AC unit set alight while asleep in Olympian Village Hotel Kavos, just about got out in time or consequences unbearable to think about, lucky to be alive @jet2tweets gave us nothing for a near death experience absolutely disgusting pic.twitter.com/DYx4mQ5Pg8