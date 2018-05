Ο πρίγκιπας Κάρολος και η σύζυγός του Καμίλα αποδείχθηκαν ξανά Άγγλοι στο ραντεβού τους με την Κρήτη. Στις 12.30 όπως ήταν προγραμματισμένο, το Airbus της Βασιλικής Αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Καζαντζάκης» και ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου εμφανίστηκε με τη δούκισσα της Κορνουάλης. Στο αεροδρόμιο και η πρόξενος της Βρετανίας που υποκλίθηκε στον πρίγκιπα Κάρολο πριν του δώσει το χέρι της.

Today The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall are spending the final day of the official #RoyalVisitGreece in Crete.

Σήμερα ο Πρίγκιπας της Ουαλίας και η Δούκισσα της Κορνουάλης βρίσκονται στην Κρήτη, τελευταίο σταθμό της επίσημης επίσκεψής τους στην Ελλάδα. pic.twitter.com/Dh75jH0iGl

— Clarence House (@ClarenceHouse) May 11, 2018