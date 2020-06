Σε πλήρη εξέλιξη ο εφιάλτης προσφύγων και μεταναστών ανοιχτά της Λέσβου. Η βάρκα τους έμεινε ακυβέρνητη και άρχισε να βάζει νερά…

Επείγουσα και δραματική έκκληση για τη διάσωση 32 προσφύγων που έχουν εγκαταλειφθεί αβοήθητοι βόρεια της Λέσβου από τα ξημερώματα του Σαββάτου, απευθύνει η οργάνωση “Watch the Med”, που επιτηρεί περιστατικά διακινδύνευσης στη Μεσόγειο.

Σύμφωνα με την οργάνωση, 32 πρόσφυγες και μετανάστες, ανάμεσά τους μικρά παιδιά και μία έγκυος σε κρίσιμη κατάσταση υγείας, έχουν αφεθεί για τουλάχιστον δέκα ώρες, σε οριακή κατάσταση κινδύνου βόρεια της Λέσβου, καθώς τόσο το Ελληνικό όσο και το Τουρκικό Λιμενικό αρνούνται να κάνουν επιχείρηση διάσωσης και απλώς παρακολουθούν από απόσταση το βασανιστήριο των εξαντλημένων και απεγνωσμένων προσφύγων, που προσπαθούν να κουμαντάρουν τη βάρκα κάνοντας κουπί με τα χέρια.

This is happening NOW at Europe’s borders! Masked men attack people in distress in Greek waters, making waves before leaving again. Listen to their voices: ‘we will die’, ‘mama, mama’.



Shame on Europe! Stop the violence! Rescue now! @HCoastGuard @UNHCRGreece @EU_Commission pic.twitter.com/8fMNXxAnXX