Ο Μάτζικ Τζόνσον παραμένει στα Επτάνησα και πλέον κεντρίζει τα βλέμματα στη Ζάκυνθο. Δείτε τις εικόνες που ανέβασε ο ίδιος, στους διαδικτυακούς του λογαριασμούς…

Ένας ζωντανός θρύλος του παγκοσμίου μπάσκετ και του NBA ο Μάτζικ Τζόνσον συνεχίζει την περιοδεία του στο Ιόνια νησιά και πλέον βρίσκεται στη Ζάκυνθο. Μετά την Κέρκυρα και την Κεφαλονιά, ο πέντε φορές πρωταθλητής του NBA με τους Los Angeles Lakers και τρεις φορές MVP του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο ήρθε στο νησί μαζί με την οικογένειά του, για να συνεχίσουν τις διακοπές τους.

Ο σπουδαίος βετεράνος μπασκετμπολίστας που διανύει το 61ο έτος της ηλικίας του πραγματοποίησε επίσκεψη στην Ιερά Μονή Διονυσίου, όπου μάλιστα άνοιξε και η κάμαρα του Αγίου προκειμένου να τη δουν από κοντά και να την προσκυνήσουν.

Ο Μάτζικ Τζόνσον δεν αρνήθηκε σε κανέναν να βγει φωτογραφίες μαζί του και ήταν ιδιαίτερα ευχάριστος και πολύ διακριτικός σε έναν τόπο μεγάλης θρησκευτικής σημασίας. Μαζί ήταν η ξεναγός κ. Ντόζη προκειμένου να του εξηγήσει όσα έβλεπε…

Στις αναρτήσεις του από το νησί, ο Μάτζικ Τζόνσον αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην επίσκεψή του στην Εκκλησία, εξηγώντας στους followers του ποιος ήταν ο Άγιος Διονύσιος και ποστάροντας λεπτομέρειες από τον ναό, που όπως φαίνεται τον εντυπωσίασαν.

Enjoying dinner at Bassia Restaurant in Zakynthos with Owner Niuos Stefanopoulos, my beautiful wife Cookie, Holly, Rodney, LaTanya, and Jessica! pic.twitter.com/M3bS6h75wb