Μύκονος: “Χρυσή” επένδυση στο ακίνητο που νοίκιαζε ο Αντώνης Ρέμος! Διάσημο κλαμπ αποκτάει… αδερφάκι (Βίντεο)

Ένα από τα πιο διάσημα κλαμπ της Ιμπιζα θα αποκτήσει ”αδελφάκι” στην Μύκονο. Ο λόγος για το Lio που ετοιμάζεται την επόμενη σαιζόν να ανοίξει τις πύλες του -μαζί με πολλές φιάλες σαμπάνιας- στο νησί των Ανέμων.

To Lio Restaurant Club Cabaret που φημίζεται για τα συναρπαστικά μουσικοχορευτικά shows που θυμίζουν καμπαρέ, θα έχει πλέον τον δικό του χώρο στα Ματογιάννια. Το πασίγνωστο στέκι από τις Βαλεαρίδες που προσφέρει υψηλή γαστρονομία και εκλεπτυσμένη διασκέδαση, θα φιλοξενηθεί σε ακίνητο-φιλέτο που βρίσκεται στην θέση Τρία Πηγάδια, η οποία θεωρείται η πιο ακριβή περιοχή του νησιού και μία από τις πιο ακριβές του κόσμου.

Το εν λόγω ακίνητο θα το εκμίσθωναν και θα το εκμεταλλεύονταν για ακόμη τρία χρόνια ο τραγουδιστής Αντώνης Ρέμος μαζί με τον κουμπάρο του Κώστα Πηλαδάκη και άλλους δύο επιχειρηματίες, αλλά λόγω κακών συγκυριών δεν τα κατάφεραν.

Όσοι γνωρίζουν τους συσχετισμούς και το πώς κινούνται τα γρανάζια που κινούν τη νυχτερινή ζωή στην Μύκονο λένε ότι η άφιξη του Lio θα επαναπροσδιορίσει την διασκέδαση, αν και ο ανταγωνισμός προβλέπεται σκληρός αφού σε πολύ κοντινή απόσταση βρίσκονται top νυχτερινοί ”παίκτες” όπως τα Άστρα, το Bonbonniere και το Queen.

Επενδυτές είναι οι Ισπανοί του Pacha Group, που εκμεταλλεύονται και το μυθικό Pacha Club της Ίμπιζα, αγαπημένο place to be για jets setters και stars. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι Ισπανοί έκαναν γερό ”μπάσιμο” στην Μύκονο, αφού ”χτύπησαν” και το Ftelia Βeach Club by Interni στην παραλία της Φτελιάς, το οποίο εκμεταλλευόταν Κύπριος επιχειρηματίας σε συνεργασία με την οικογένεια Βαρβέρη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του mykonoslive.tv, το προσεχές διάστημα αναμένονται στο νησί αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές από την Ισπανία για να ξεκινήσουν οι εργασίες διαμόρφωσης των χώρων, ενώ ήδη αναζητούνται καταλύματα για το προσωπικό που θα αγγίζει τα 200 άτομα. Όσο για το συνολικό κόστος της διπλής επένδυσης των Ισπανών, αυτό περιλαμβάνει πολλά μηδενικά!