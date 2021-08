Ξεκινά την Δευτέρα 23 Αυγούστου το Φεστιβάλ «Κρήτη, Μία Ιστορία, 5+1 Πολιτισμοί» που διοργανώνεται και φέτος μέχρι και το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο.

Το φεστιβάλ – που θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου, με τα περιοριστικά μέτρα που υπάρχουν και στόχο έχουν την προστασία της δημόσιας υγείας από την πανδημία COVID-19 – συμπεριλαμβάνει θεατρικές, μουσικές παραγωγές, λαϊκή όπερα καθώς και μουσικοχορευτική παραγωγή. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στα κηποθέατρα «Νίκος Καζαντζάκης» και «Μάνος Χατζιδάκις» καθώς και στη Στοά Μακάσι.

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει:

Δευτέρα 23.8.2021: Αισχύλου, Προμηθεύς Δεσμώτης – Θέατρο των VIVI

Τετάρτη 25.8.2021: Μεσόγειος, τραγούδια από την ευλογημένη θάλασσα

Σόνια Θεοδωρίδου και ensemble με τη συμμετοχή της Μεικτής Χορωδίας της ΠΕΗ, Ηρακλείου

Πέμπτη 26.8.2021: Βαλκανικές Μουσικές Γέφυρες

Παρασκευή 27.8.2021: Lamia Bedioui, Τραγούδια από τη Σαρδηνία

Σάββατο 28.08.2021: Ψαρογιώργης «Πέτα στο ένα σου φτερό» / Ριζίτικα

Δευτέρα 30.8.2021: Τα Μουσικά Ταξίδια του Μάρκο Πόλο

Τρίτη 31.8.2021: Η Βοσκοπούλα, Πρωτότυπη όπερα

Τετάρτη 1.9.2021: StarWound – Making Journeys

Παρασκευή 03.9.2021: Καπετάν Μιχάλης, Δημήτρης Μαραμής- Λαϊκή όπερα βασισμένη στο ομώνυμο έργο του Νίκου Καζαντζάκη

Σάββατο 11.09.2021: How to be Invisible – Μουσικοχορευτική Παραγωγή

Η Είσοδος είναι ελεύθερη (με ηλεκτρονικά δωρεάν εισιτήρια που εκδίδονται μέσα από την Ticket Services -https://www.ticketservices.gr/event/crete-one-history-5-plus-1-civilizations/ Τα εισιτήρια που θα εκδοθούν ηλεκτρονικά μέσω της TicketServices.gr θα είναι σε ισχύ μέχρι και την ώρα έναρξης της παράστασης. Η είσοδος γίνεται με τη χρήση της μάσκας και με την τήρηση των αποστάσεων τόσο κατά την προσέλευση όσο και κατά τη διάρκεια των παραστάσεων και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Για την είσοδο του κοινού δεν απαιτείται rapid test ή self test ούτε πιστοποιητικό εμβολιασμού.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ