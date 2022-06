Σε κινηματογραφικό πλατό έχει μετατραπεί η Ελλάδα καθώς προσελκύει σειρές, tv shows, ταινίες και διαφήμιση από όλο τον κόσμο. Εκτός από τα δημοφιλή, σε γυρίσματα, νησιά όπως τα Κέρκυρα, Κρήτη, Ρόδο, Μύκονο, οι κάμερες ξεκίνησαν να “προσγειώνονται” και στο νησί της Πάρου.

Είναι χαρακτηριστικό, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, ότι μέσα στο Μάιο, πέρα από το γερμανικό reality show «Are You The One?», το οποίο γυρίζεται για 3η συνεχή χρονιά. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν και γυρίσματα μεγάλων εταιριών προκειμένου να υλοποιήσους τις καμπάνιες επικοινωνίας τους.

Η παραγωγός της εταιρίας παραγωγής Central Athens, Πωλίνα Κασκανιώτη δηλώνει ότι «η επιλογή και καθιέρωση μίας περιοχής ως φόντο κινηματογραφικής παραγωγής ανοίγει το δρόμο σε μία οικονομικά ανθηρή βιομηχανία. Οι δυσκολίες βέβαια ειδικά στα νησιά είναι αρκετές. Η Πάρος όμως, τόλμησε και υποστήριξε αυτό το διαφορετικό είδος τουρισμού που λέγεται “Film Tourism”.

Σήμερα είμαι σίγουρη ότι μπορεί να υποδεχτεί μεγάλες παραγωγές και να σταθεί ισότιμα απέναντι στις περιοχές που υποδέχτηκαν τα My Big Fat Greek Wedding, Les Cyclades, Τhe Enforcer και Αναλώσιμοι 4 για την Μillenium, το GO (συνέχεια του Knives Out) για το Netflix, την τρίτη σεζόν του Jack Ryan για την Amazon, τη δεύτερη σεζόν του Tehran, της Apple και πολλά ακόμη.

Ο κινηματογραφικός τουρισμός αποδεικνύεται ότι έχει σημαντικά οικονομικά οφέλη, τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο διαρκεί το “γύρισμα” αλλά και μακροπρόθεσμα ανάλογα με την έκθεση που έχει η κάθε παραγωγή στα μέσα και σίγουρα αποτελεί μια από τις καλύτερες ενισχύσεις ενός τόπου εφόσον μεγαλώνει τη σεζόν του».