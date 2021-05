Η Ρόδος καλωσόρισε θερμά τους πρώτους 180 τουρίστες από τη Βρετανία. Κατέφτασαν παρά τις οδηγίες του Μπόρις Τζόνσον να αποφεύγουν χώρες ενταγμένες στην πορτοκαλί λίστα του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως η Ελλάδα, λόγω της πανδημίας.

Η Ρόδος υποδέχτηκε στη 1 μετά το μεσημέρι με κεράσματα στο αεροδρόμιο του νησιού τους 180 επιβάτες που έφτασαν με δύο πτήσεις της TUI από Μπέρμιγχαμ και Μάντσεστερ (σ.σ. αναμένεται άλλη μία πτήση στις 5:30 το απόγευμα από Λονδίνο με άλλους 79 επιβάτες).

«Κανείς περιορισμός και καμία καραντίνα δεν μπορεί να μας σταματήσει από το να επισκεφθούμε το αγαπημένο μας νησί και να απολαύσουμε τον ήλιο, τη θάλασσα, το καλό φαγητό, όπως κάνουμε για 20 και πλέον χρόνια, μα πάνω απ’ όλα να δούμε και πάλι τους φίλους μας και να χαρούμε τη ροδίτικη φιλοξενία», αναφέρουν σε δηλώσεις τους οι πρώτοι Βρετανοί που αφίχθησαν το μεσημέρι της Τετάρτης (19.05.2021) στη Ρόδο.

Άλλοι, δείχνοντας την αγάπη τους για το νησί, σημειώνουν: «Η Ρόδος αποτελεί για μας επιλογή ζωής για αυτό και αποφασίσαμε να παντρευτούμε στο νησί την ερχόμενη εβδομάδα».

Ρόδος: «All you want is Greece»!

Παράδοση απόλυτα συνυφασμένη με την παροιμιώδη φιλοξενία των Ροδίων προς όλους τους επισκέπτες του νησιού, αποτελεί πλέον η θερμή υποδοχή που επεφύλαξε στους πρώτους Βρετανούς τουρίστες η Διεύθυνση Τουρισμού του Δήμου Ρόδου.

Επικεφαλής ο αντιδήμαρχος Τουρισμού Κώστας Ταρασλιάς, συνοδευόμενος από τον ειδικό σύμβουλο Τουρισμού και Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Σάββα Πάττα, ενώ στελέχη της Διεύθυνσης Τουρισμού και του Τμήματος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων μοίρασαν δώρα και έντυπο υλικό.

Σαφώς ικανοποιημένος από τον ενθουσιασμό των επισκεπτών από τη Βρετανία εμφανίσθηκε ο αντιδήμαρχος, υπογραμμίζοντας: «Οι πρώτοι Βρετανοί τουρίστες κατέφτασαν σήμερα στο διεθνές αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου, παρά τη σύσταση της κυβέρνησής τους να αποφύγουν τις πορτοκαλί χώρες και γνωρίζοντας ότι πρέπει να παραμείνουν σε δεκαήμερη καραντίνα στη χώρα τους μετά από διακοπές στο εξωτερικό.

Η επιλογή της Ελλάδας και συγκεκριμένα της Ρόδου είναι συγκινητική και επιβεβαιώνει την καμπάνια του υπουργείου Τουρισμού για το καλοκαίρι 2021 με σύνθημα All you want is Greece, όμως μας δημιουργεί την υποχρέωση να τηρήσουμε ακόμα πιο αυστηρά τα μέτρα προστασίας και το πρόγραμμα εμβολιασμού».

πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ