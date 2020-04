Στο “πόδι” η Σάμος από φωτιά στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης προσφύγων στην πρωτεύουσα του ακριτικού νησιού το Βαθύ. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες.

Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά, λένε κάτοικοι, που η Σάμος κινητοποιείται για φωτιά στο ΚΥΤ.

Στο σημείο έσπευσε ο δήμαρχος Ανατολικής Σάμου Γιώργος Στάντζος, αντιδήμαρχοι και ο αντιπεριφερειάρχης Σάμου, Βασίλης Πανουράκης.

Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, στον προσφυγικό καταυλισμό. Στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν πρόσφυγες, καθώς και πυροσβέστες που έφτασαν επί τόπου.

Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματίες, όμως, σύμφωνα με τους “Γιατρούς Χωρίς Σύνορα”, περίπου 100 άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς καταφύγιο.

Στο βίντεο που ακολουθεί διακρίνονται πρόσφυγες- ακόμα και παιδιά – να προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά:

A fire broke out in #Vathy camp, #Samos an hour ago leaving around 100 people without shelter. MSF teams are close to the camp & ready to offer medical care & psychological support to those affected by the fire. We cannot confirm any information regarding the cause of the fire. pic.twitter.com/oVQKS0eEyD