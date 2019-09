Σαντορίνη: «Μπρος γκρεμός και πίσω οικονομική κρίση» – Διάσημη youtuber «θάβει» το στολίδι των Κυκλάδων – video

H Σαντορίνη απογοήτευσε την Haley Pham, που έχει πάνω από 2 εκατ. subscribers, επειδή κατά την άποψή της, δεν ήταν όπως στις φωτογραφίες του Instagram.

«Σας συνιστώ έντονα να μην πάτε στην Ελλάδα. Όχι μόνο ζορίζονται οικονομικά, μαζί και η κυβέρνησή τους, αλλά γενικά δεν περνάς ωραία».

Για τη Σαντορίνη επισημαίνει ότι «δεν έχει τίποτα να κάνεις εκεί, δεν υπάρχει παραλία, είναι απλά ένας γκρεμός». Η 18χρονη προσθέτει επίσης ότι ενοχλήθηκε από την πολυκοσμία στα σοκάκια που δεν την άφηνε να ψωνίσει, ενώ προσθέτει ότι τα τοπία εκτός της Χώρας είναι απλά επίπεδα και καθόλου όμορφα.

Όπως εξηγεί στο βίντεό της η νεαρή Αμερικανίδα, περίμενε κάτι πολύ διαφορετικό, με βάση τις φωτογραφίες που είχε δει στο Instagram, γι’ αυτό και απογοητεύτηκε οικτρά.

My fellow Greeks on this app need to watch this. This dumbass, privileged, entitled, spoiled, girl named Haley Pham had some words to say about Greece. I’m not even going to explain how dumb and bad she’s making herself look, y’all can listen to this and make your own opinion. pic.twitter.com/kpHYQUlaFu

— Theodoros Mazarakos 🇬🇷🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@SpartanScotsman) September 23, 2019