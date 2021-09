Νεκρός ανασύρθηκε από τα σωστικά συνεργεία της ΕΜΑΚ ένας 62χρονος που είχε καταπλακωθεί από τη στέγη που κατέρρευσε μετά τον σεισμό των 5,8 Ρίχτερ στο εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία έξω από το χωριό Αρκαλοχώρι Ηρακλείου Κρήτης. Άλλος ένας εργάτης που ήταν μαζί του στο εκκλησάκι απομακρύνθηκε σώος.

Σώος απεγκλωβίστηκε επίσης και άλλος ένας πολίτης στο χωριό Πατσίδερος που είχε παγιδευτεί μέσα στο σπίτι του καθώς από τις ζημιές λόγω του σεισμού δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα.

Πληροφορίες που ανέφεραν ότι μία ηλικιωμένη γυναίκα πιθανόν εγκλωβίστηκε μετά από πτώση τοίχου στο σπίτι της, μέχρι στιγμής, δεν επιβεβαιώνονται από την Πολιτική Προστασία και την Πυροσβεστική. Ωστόσο, έχουν γίνει πολλά τηλεφωνήματα στο Κέντρο Επιχειρήσεων, κυρίως από πανικόβλητους κατοίκους των περιοχών που χτυπήθηκαν από τον σεισμό, τα οποία ερευνώνται.

Κάποιοι πολίτες για τους οποίους είχε αναφερθεί ότι είχαν παγιδευτεί σε φαρμακείο, απομακρύνθηκαν μόνοι τους με ασφάλεια.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για 11 τραυματίες, και έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας.

6.5M in Heralion Crete. video + pics showing damage to historical buildings in the Greece Earthquake.#greece #crete #heraklion pic.twitter.com/ZMRw1IpBFZ