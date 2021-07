Την Κρήτη επέλεξε για τις καλοκαιρινές της διακοπές μία από τις εγγονές του προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν. Πρόκειται για εκείνη που έσπασε το στιλιστικό πρωτόκολλο και εμφανίστηκε στην ορκωμοσία του παππού της… με αθλητικά παπούτσια.

Σύμφωνα με το Creta24, οι αρχές είχαν ενημερωθεί νωρίτερα για την άφιξή της εγγονής του Τζο Μπάιντεν στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης», με τα μέτρα ασφαλείας να είναι πρωτοφανή. Μάλιστα, συνοδεύονταν από μυστικούς πράκτορες και μεγάλης ομάδας ανδρών που φροντίζουν για την ασφάλειά της.

Η εγγονή του προέδρου των ΗΠΑ, όπως αναφέρουν πληροφορίες του Creta24, θα μείνει στο νησί για λίγες ημέρες και θα κινηθεί στα ανατολικά, ωστόσο το που θα μείνει παραμένει επτασφράγιστο μυστικό. Στη συνέχεια κατά πληροφορίες πρόκειται να επισκεφθεί για ολιγοήμερες διακοπές νησί των Κυκλάδων.

The older Biden grandkids, plus Ashley Biden in a chic tux, take pictures at the Lincoln Memorial. pic.twitter.com/P0C57DooyX